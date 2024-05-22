Запроваджується модульна система викладання, де кожен модуль - окрема важлива тема: домедична допомога, цивільний захист, інформаційна безпека

Верховна Рада України ухвалила закон щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки.

"Парламент прийняв в цілому №11092 щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки. За - 297", - повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Так, розповів депутат, замість допризовної підготовки пропонується запровадити початкову загальновійськову підготовку. Вона реалізується на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводиться в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інших закладах освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності на відповідному рівні повної загальної середньої освіти, шляхом викладання навчального предмету "Захист України" та здійснення заходів, спрямованих на військово-патріотичне виховання.

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Програми з навчального предмету "Захист України" розробляються та затверджуються Міністерством освіту і науки України за погодженням з Міністерством оборони.

Водночас, як зазначається на сайті "Слуги народу", народний депутат від фракції "СН", член Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук, який є ініціатором законопроекту, зауважив, що цей закон допоможе вдосконалити початкову загальновійськову підготовку та актуалізувати її зміст.

"Зараз існують два поняття, що визначають систему підготовки, - допризовна та початкова загальновійськова підготовка, які суперечать один одному. Законопроект об’єднує ці два поняття, тобто усуває колізію", - пояснив він.

Крім того, додав депутат, зміни дозволять актуалізувати підзаконні нормативні акти, що досі розділяють дівчат та хлопців під час вивчення предмету "Захист України" та обмежують навчання жінок у закладах вищої освіти, які хочуть викладати предмет.

Серед іншого, законопроектом запроваджується модульна система викладання. Кожен модуль - окрема важлива тема: домедична допомога, цивільний захист, інформаційна безпека.

Також прибираються застарілі теми, такі як стройова підготовка. Натомість більший акцент робиться на розуміння важливості захисту своєї держави та вивчення нових технологій, які використовуються у сучасній війні. Передбачається можливість залучати ветеранів, а також громадські та ветеранські організації до викладання предмету або окремих модулів.

"Уряд виділив 1,74 млрд гривень для оновлення центрів "Захисту України", закупівлі обладнання та інтерактивних тирів. Підвищення кваліфікації вчителів", - зауважив Грищук.

Навчання в Україні в умовах війни

Як повідомляв УНІАН, раніше МОН оновило рекомендації для закладів освіти на 2024/25 навчальний рік через російські обстріли критичної інфраструктури.

Зокрема, серед рекомендацій для закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти - за можливості розпочати 2024/2025 навчальний рік у першій половині серпня 2024 року. Це стосується освітніх програм усіх рівнів і всіх здобувачів, окрім студентів перших курсів. Крім того - використовувати суботні дні як робочі в теплі місяці року.

Закладам професійної (професійно-технічної) освіти рекомендують, зокрема, якщо можливо, розпочати навчальний рік раніше 1 вересня для учнів П(ПТ)О другого і третього курсів, і також використовувати суботні дні як робочі в теплі місяці року.

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