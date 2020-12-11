Лікар радить не виходити на проїжджу частину.

У Києві через ожеледь пересування вулицями несе значну небезпеку для пішоходів. Як не травмуватися та уберегтися від травм - розповів ортопед-травматолог Олександр Коваленко.

Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".

Експерт наголосив на небезпеці виходу на проїжджу частину - попри те, що там може бути не так слизько.

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"Я, як водій, що виїжджає рано на роботу, сьогодні вранці зіткнувся з ситуацією, коли люди були змушені виходити на проїжджу частину, яка почищена або посипана. І вони в темну пору доби пересувалися по дорозі. Уже набрали чинності нові ПДР, які раніше рекомендували, а зараз зобов'язують пішоходів мати світловідбивачі на одязі. Тому я теж всіх людей закликаю носити зимове взуття і пересуватися в темний час доби зі світловідбивачами на одязі", - сказав він.

Лікар також порадив якнайменше виходити з дому в подібну погоду.

"Якщо ви йдете на підйом, то краще пересуватися боком. Ходіть повільно, приставними кроками", - додав він.

Негода в Києві: що відомо

Два дні поспіль столиця України, як й інші регіони, потерпає від крижаних дощів, що під дією низької температури перетворили дороги й тротуари на ковзанки. Через складну метеорологічну ситуацію на ранок, 11 грудня, в Києві спостерігалися аварії, затори, затримки руху громадського транспорту.

Як зазначили в КК "Київавтодор", опади тривали до 06:00 ранку за температури близько -1°С. Тож доводилось обробляти одні й ті ж ділянки вулично-дорожньої мережі кілька разів. Мокрий сніг із магістральних вулиць прибирали за допомогою колон спецтехніки.

Триває постійна обробка тротуарів, сходів у підземні і надземні пішохідні переходи, зупинок громадського транспорту.

Загалом із початку негоди дорожники використали 2143,7 тонни солі, 99,6 тонни піщано-соляної суміші, 258,3 тонни рідких хлоридів.

Хідники біля кафе, ресторанів, магазинів зобов’язані обробляти самі підприємці. Тож міська влада звернулася до них із закликом не нехтувати правилами благоустрою міста й виконати обробку протиожеледними засобами.

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Автор: Юрій Годован