Друзі сім’ї кажуть, що заблоковано навіть їх сторінки у соцмережах.

На Вінниччині поліцейські розшукують сім'ю, з якою рідні втратили зв'язок.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Вінницької області.

Повідомлення про зникнення подружжя та їхнього 4-річного сина надійшло до районного управління поліції 27 липня.

48-річна Оксана Казьмін, 34-річний Володимир Казьмін та їх 4-річний син Микита проживають у селі Яришівка. Сім'я може пересуватися на автомобілі BMW чорного кольору на іноземній реєстрації.

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Старша донька Оксани Казьмін повідомила в поліцію, що не може зв’язатися з матір’ю.

"За цим фактом відкрите кримінальне провадження, за ст. 155, з позначкою "безвісти зниклий" і почали оперативні заходи зі встановлення їхнього місцезнаходження. Донька повідомила, що сім’я мала намір поїхати на море в Одеську область на відпочинок", – розповіла речниця управління поліції у Вінницькій області Анна Олійник.

За словами друзів сім’ї, зараз заблоковані навіть їх сторінки у соцмережах. Деякі з них вважають, що зникнення пов'язано із роботою Володимира - чоловік вже 10 років займається обміном валют. Мовляв, він міг мати при собі велику суму або "зникнути" через борги.

"Це одна з ключових версій зникнення, що родина має великі боргові зобов'язання і щоб не платити можуть переховуватися", - відзначила речниця поліції Вінницької області додавши, що правоохоронці мають декілька версій.

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Автор: Людмила Жерновська