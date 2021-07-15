У мережі з'явилося відео затримання всіх гостей "чеченського весілля" під Одесою, яке сталося напередоні і супроводжувалось стрільбою з автомата та іншими порушеннями правопорядку.
Відповідний ролик опублікувала спільнота Ask ЄвроМайдан – EuroMaydan в Facebook.
"Поліція затримує всіх гостей чеченського весілля і везе на перевірку законності перебування на території України", - написано у підписі до відео.
На відео видно, як правоохоронці саджають в поліцейські автобуси людей і збираються їх перевозити.
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Стрілянина в Одесі сьогодні - що сталося
У селі Фонтанка під Одесою чоловік відкрив посеред вулиці вогонь з автомата. Поруч схвально сигналили автомобілі, деякі влаштували на завантаженій дорозі дрифт.
Пізніше спецпризначенці зі стріляниною затримали учасників свята.
Як повідомляють в соціальних мережах очевидці, в ресторан "Море", де представники чеченської діаспори відзначали зі стріляниною весілля, увірвалися озброєні правоохоронці і затримали кількох чоловіків. Їх "поклали обличчям вниз на асфальт" і наділи на них наручники.
Як повідомив начальник регіонального главку Нацполіції Олег Бех, особа чоловіка, який влаштував стрілянину, встановлена.
Чоловік, який назвав себе Крамаренком Кирилом Ігоровичем, розкаявся у скоєному.
Відео "весілля" тим часом розійшлося по соцмережах і одеським Telegram-каналам. В описі до відео стверджується, що стрілянину влаштували чеченці.
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