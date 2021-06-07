Зловмисника затримали, йому загрожує три роки в'язниці.

Мешканка Києва, яку напередодні пізно ввечері взяли в заручники, розповіла, що злочинцем виявився її давній знайомий.

Про це пише ТСН.

«З вікна під'їзду стрибнув на балкон, розбив балкон, я спала. Потім утримував мене кілька годин з ножем біля горла, і поліція боялася штурмом брати квартиру, тому що він погрожував вбити мене і вистрибнути у вікно», – розповіла киянка.

За словами сусідів, чоловік раніше часто навідувався в цю квартиру, і сама жінка це підтверджує. Але цього разу він був дуже п'яний та поводився неадекватно.

Читайте такожМожливого спільника луцького терориста випустили з-під варти«Він був неадекватний. Крім загроз життю, більше нічого.... Я не була схильна до діалогу, дуже перелякана була», - додала жінка.

До цього повідомлялося, що 6 червня близько 23:00 на вулиці Лісківській у квартиру на дев'ятому поверсі через вікно проник чоловік та взяв у заручники її власницю

Зі зловмисником провели переговори, в результаті чого він відкрив двері та відпустив жінку.

Відомо, що чоловік затриманий, йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

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Автор: Катерина Шварц