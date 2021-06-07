Бійці КОРДу провели перемовини зі зловмисником, у результаті чого він відпустив жінку.

У Києві чоловік через вікно проник у квартиру та взяв у заручники жінку.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, вчора близько 23:00 до столичної поліції надійшла інформація про те, що на вулиці Лісківській до квартири на дев’ятому поверсі через вікно проник чоловік та тримає у заручниках її власницю.

За вказаною адресою терміново прибули наряди патрульної поліції, слідчо-оперативні групи територіального та головного управлінь поліції, а також спецпризначенці КОРДу.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловік розбив вікно у квартирі та проник всередину. Виявивши у помешканні жінку, схопив зі столу ніж та почав їй погрожувати. Потерпіла встигла зателефонувати подрузі, яка викликала поліцію.

Читайте такожВ Києві п’яний господар викинув собаку з вікна четвертого поверху – соцмережіБійці КОРДу провели перемовини зі зловмисником, у результаті чого він відчинив двері та відпустив жінку. З потерпілою працювали психологи та оглянули медики, а 68-річного киянина правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Поліцейські готують фігуранту повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

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Автор: Вікторія Токарєва