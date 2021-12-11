Причиною смерті екс-депутата став серцевий напад.

11 грудня у Києві помер громадський діяч та колишній депутат Київради Олексій Новіков.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської ради.

Причиною смерті став серцевий напад, йому було лише 38 років.

У Київській міській раді висловили співчуття рідним та близьким депутата Київської міської ради VIII скликання Олексія Новікова.

"Олексій Новіков у статусі депутата та громадського діяча працював на благо нашого міста, завжди відстоював інтереси громади. Але життя часто буває несправедливим і забирає у розквіті сил. Вічна пам’ять!" - зазначили там.

Смерть політика підтвердила його дружина у Facebook.

Вона повідомила, що прощання з ним відбудеться 12 грудня у Київському колумбарії на байковому цвинтарі о 14:00.

Олексій Новіков: що про нього відомо

Олексія Новікова в 2006 році обрали депутатом Київради на одному із округів Дніпровського району від блоку Леоніда Черновецького. Вдруге він став депутатом у 2015 році від партії "Єдність".

У Київраді Олексій Новіков був секретарем екологічної комісії. Він активно боровся зі столичними забудовниками, захищав архітектурні пам’ятки Києва та закликав містян берегти довкілля.

В Олексія Новікова залишилися дружина і четверо доньок.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада помер колишній мер Києва Олександр Омельченко.

Автор: Віолетта Орлова