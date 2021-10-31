Порошенко з ножем у руках похвалився результатом "тихого" полювання (фото)

На одному з фото Порошенко після тихого полювання стоїть з ножем у руці, поруч - дружина Марина.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter