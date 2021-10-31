Порошенко сходив на тихе полювання / фото facebook.com/petroporoshenko

Екс-президент України, народний депутат від "Європейської солідарності" Петро Порошенко показав у Facebook, скільки він назбирав опеньок.

Читайте такожПорошенко купив телеканал "Прямий"На фотографії колишній очільник держави стоїть з трьома відрами грибів, а поруч - дружина Марина.

"Черговий грибний день у цьому році не минув даремно. Три відра опеньок — наш врожай лише за сьогодні.  Це трохи менше, ніж минулоріч.  Але буде чим смакувати цілу зиму", - розповів Порошенко.

Родина Петра Порошенка

Дружина Порошенка - Марина Анатоліївна Порошенко (1962 р.н.), лікар-кардіолог.

Діти - син Олексій (1985 р.н.), народний депутат України VIII скликання від "Блоку Петра Порошенка"; син Михайло (2001 р.н.); доньки Євгенія й Олександра (2000 р.н.).

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Автор: Ольга Робейко