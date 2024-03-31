Бріджит Брінк зазначила, що вранці було оголошено вже третю повітряну тривогу через удари росіян.

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російську атаку на українські міста рано вранці 31 березня. Окупанти знову хвилями запускали дрони-камікадзе, а після них пішли в хід ракети.

"05:30 у неділю, третя повітряна тривога за ніч, вся країна повинна йти в укриття через ракети, які Росія запускає по всій Україні", - написала дипломат у соцмережі Х (Twitter).

Варто зазначити, що Брінк перебуває в Києві, демонструючи американську підтримку Україні в цей важкий час.

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Удар РФ по Україні в ніч на 31 березня - головні новини

У ніч на неділю, 31 березня 2024 року, російські окупаційні війська вдруге за тиждень завдали по Україні масованого ракетного удару. Ворог випустив ракети з літаків Ту-95МС.

Про пуски ракет окупантами в районі пускових рубежів у Саратовській області РФ повідомили Повітряні сили ЗСУ. Через атаку в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Пізніше в окремих регіонах було чути вибухи.

Зі свого боку начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що під прицілом ворога знову була енергетична інфраструктура Одеської області та агропромислові потужності Херсонської області.

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