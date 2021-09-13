Фундамент костелу потребує укріплення, наголошує священослужитель.

Католицька громада столичного костелу св. Миколая, який постраждав від пожежі, не допустить косметичної реставрації храму.

Про це журналістам заявив священник Костелу св. Миколая на вул. Велика Васильківська у Києві Рафал Стжижевський.

Він зазначив, що парафіяни і священнослужителі костелу вже втратили довіру до влади і тому не вірять обіцянкам, що до 2023 року влада збудує нове приміщення для Будинку органної та камерної музики та передасть костел католицькій громаді Києва.

"Ми вимагаємо виконання закону про те, що культові споруди мають бути передані у користування релігійним общинам. Нам це обіцяли Президенти Ющенко, Порошенко, нинішній очільник держави Володимир Зеленський, який ще минулого року видав указ щодо побудови нового концертного залу для встановлення органу", - зазначив Стжижевський.

Також він каже, обійтися косметичним ремонтом костелу, на що в бюджеті цього року навіть було передбачено 148 млн. грн, неможливо: "цей косметичний ремонт лише погіршить ситуацію, адже під штукатуркою будуть приховані суттєві пошкодження конструкції храму, не кажучи вже про те, що укріплення потребує фундамент будівлі, який страждає від вібрацій, що спричиняють потяги метро. Зробити якісну реставрацію за півроку неможливо навіть з технологічної точки зору – є роботи, які потребують часу. Мова йде про роки, а не місяці".

Священник заявляє, що у разі, коли влада розпочне цей ремонт, парафіяни і священники храму не дозволять розпочати роботи: "ми готові чекати до жовтня рішення уряду про передачу католицькій громаді костелу у користування. Якщо ж цього не станеться, ми будемо змушені апелювати до міжнародної спільноти, до дипломатів інших країн, щоби українська влада виконала нарешті свої обіцянки і передала костел у користування громаді".

Стжижевський також наголосив, що католицька церква в Україні вже має досвід відновлення храмів, які радянська влада залишила в набагато більш жалюгідному стані, аніж костел св. Миколая.

"Мова йде про костел у м. Гнівань на Віничині та костел і монастир у смт. Тиврів, також у Вінницькій області. В першому за радянських часів був підшипниковий завод, в другому – завод пластмас. Наша громада без жодної державної копійки вже повністю реставрувала храм у Гнівані, збудований 1906 р., після чого держава визнала його пам’яткою архітектури і тепер він охороняється законом. Костел у Тиврові, якому понад 250 років, хоча і мав статус пам’ятки, проте був у такому стані, що навіть ніхто не хотів братися за нього – суцільні руїни. Проте за 10 років ми повернули до життя і будівлю костелу і монастир, хоча роботи ще багато", - наголосив Стжижевський.

Пожежа у костелі Святого Миколая на Великій Васильківській, 75 у Києві сталась пізно ввечері 3 вересня. Вона почалася між першим та другим поверхами та швидко поширилася на покрівлю будівлі. Жертв і постраждалих немає.

Читайте такожНа відновлення костелу Святого Миколая після пожежі за день зібрали 18 мільйонів гривень

Площа пожежі становила 80 кв. м. Повністю згорів орган.

За фактом пожежі слідчі відкрили кримінальне провадження щодо порушення вимог пожежної безпеки (ч. 1 ст. 270 ККУ). Попередня причина пожежі - коротке замикання в органі.

Міністерство культури та інформаційної політики почало оцінювати пошкодження костелу, аби скласти перелік термінових протиаварійних та реставраційних робіт.

В Україні почали збір коштів на відновлення столичного костелу св. Миколая та органу.

Автор: Дмитро Хилюк