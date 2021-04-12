Видовище влаштував місцевий активіст, який таким чином хотів привернути увагу до триваючих військових дій. Однак його зупинила поліція.

У Слов'янську на засідання міської ради принесли прапор Росії.

Читайте такожРосія збільшує ударне угруповання навколо України - розвідкаЯк повідомляє видання "Слов'янськ Діловий", сьогодні, 12 квітня, під час пленарного засідання 6-ї сесії міської ради місцевий активіст Василь Хоменко вирішив провести флешмоб, присвячений сьомій річниці захоплення Слов'янська у 2014 році.

Для цього він встановив у сесійній залі два прапори: один - Росії, а другий - прапор України та спробував виголосити промову.

За словами активіста, таким флешмобом він хотів привернути увагу до триваючих військових дій, щоб ситуація 2014 року не повторилася у Слов'янську в майбутньому.

Однак уже за кілька хвилин до зали зайшли правоохоронці. Вони винесли прапор РФ, а в холі міськради склали на Хоменка протокол про порушення. Зазначається, що активіст також написав заяву до поліції.

На відео видно, що присутні незадоволені появою та діями організатора флешмобу.

Бої за Слов'янськ

12 квітня 2014 року озброєні люди під керівництвом Ігоря Стрєлкова перетнули російсько-український кордон і, об'єднавшись з місцевими сепаратистами, захопили адміністративні будівлі у Слов'янську. Вони заявили, що місто переходить під контроль самопроголошеної "Донецької Народної Республіки".

Для відновлення контролю над північною частиною Донецької області та містом Слов'янськ 13 квітня українська влада розпочала антитерористичну операцію.

Внаслідок зіткнень з українськими силовиками, що тривали два з половиною місяці, в ніч на 5 липня бойовики залишили Слов'янськ. Того ж дня місто перейшло під контроль українських військових.

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Автор: Катерина Комолова