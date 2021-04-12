У Слов'янську на засідання міської ради принесли прапор Росії.
Читайте такожРосія збільшує ударне угруповання навколо України - розвідкаЯк повідомляє видання "Слов'янськ Діловий", сьогодні, 12 квітня, під час пленарного засідання 6-ї сесії міської ради місцевий активіст Василь Хоменко вирішив провести флешмоб, присвячений сьомій річниці захоплення Слов'янська у 2014 році.
Для цього він встановив у сесійній залі два прапори: один - Росії, а другий - прапор України та спробував виголосити промову.
За словами активіста, таким флешмобом він хотів привернути увагу до триваючих військових дій, щоб ситуація 2014 року не повторилася у Слов'янську в майбутньому.
Однак уже за кілька хвилин до зали зайшли правоохоронці. Вони винесли прапор РФ, а в холі міськради склали на Хоменка протокол про порушення. Зазначається, що активіст також написав заяву до поліції.
На відео видно, що присутні незадоволені появою та діями організатора флешмобу.
Бої за Слов'янськ
- 12 квітня 2014 року озброєні люди під керівництвом Ігоря Стрєлкова перетнули російсько-український кордон і, об'єднавшись з місцевими сепаратистами, захопили адміністративні будівлі у Слов'янську. Вони заявили, що місто переходить під контроль самопроголошеної "Донецької Народної Республіки".
- Для відновлення контролю над північною частиною Донецької області та містом Слов'янськ 13 квітня українська влада розпочала антитерористичну операцію.
- Внаслідок зіткнень з українськими силовиками, що тривали два з половиною місяці, в ніч на 5 липня бойовики залишили Слов'янськ. Того ж дня місто перейшло під контроль українських військових.
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