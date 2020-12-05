Днями аналогічні акції проведуть на Донбасі.

Волонтери запустили 20-метровий прапор України над окупованим Кримом.

Про це розповів волонтер з Краматорська Влад Борода, передає "Громадське радіо".

За його словами, акцію присвятили до Дня збройних сил, який Україна відзначатиме 6 грудня. Прапор розмірами 20 на 7 метрів запустили разом з близько 7 тисячами листівок.

"У неділю планується ще один прапор на Донецьк і у вівторок планується ще один прапор на Луганськ", - зазначив волонтер.

Прапори пошила волонтер з Маріуполя Оксана Муравйова.

Читайте такожВ окупованому Криму розповіли, скільки залишилося води у водосховищах Сімферополя

"По-перше, таким чином ми показуємо, що це наша земля. Але найголовніше, ми демонструємо свою підтримку людям, які залишилися на окупованих територіях, які вірять в нас, які вірять в те, що ця земля повернеться і вони знову будуть на вільній землі жити, а не окупованій", - сказав Борода. Він уточнив, що кошти на пошиття прапорів надсилали, у тому числі мешканці окупованих територій.

Раніше заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко наголосив, що процес реінтеграції окремих районів Донецької та Луганської областей розглядається виключно в комплексі з поверненням тимчасово окупованого Криму.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован