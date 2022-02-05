Правоохоронні органи готові до будь-яких сценаріїв дестабілізації в Україні / фото УНІАН, Денис Прядко

Правоохоронні органи готові до реагування на будь-які сценарії дестабілізації в Україні.

Як повідомляється на сайті Національної поліції, про це міністр внутрішніх справ України сказав під час тактико-спеціальних навчань підрозділів системи МВС з бойовою стрільбою, які відбулися у місті Прип'яті Київської області.

Він зазначив, що нацполіція спільно зі Службою безпеки України цього тижня виявила та запобігла одному зі сценаріїв політичної внутрішньої дестабілізації в країні.

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"Спроби внутрішньої дестабілізації в Україні можуть продовжуватися й надалі. Правоохоронні органи та Збройні сили України готові до будь-яких сценаріїв. Саме під час навчань ми виявляємо недоліки для усунення їх та врахування в подальшому. Робимо все, щоб була ефективна, вчасна відповідь", – сказав міністр.

Монастирський зазначив, що метою проведених навчань було відпрацювання взаємодії працівників системи МВС, включаючи специфіку роботи кожного підрозділу в найскладніших ситуаціях для подолання різного роду небезпек.

Також, за його словами, надалі планується проведення низки навчань, зокрема спільні відпрацювання зі Збройними силами України на полігонах на Західній Україні.

Фото У Прип’яті пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС 04 лютого 2022© фото УНІАН, Денис Прядко
Фото У Прип’яті пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС 04 лютого 2022© фото УНІАН, Денис Прядко
Фото У Прип’яті пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС 04 лютого 2022© фото УНІАН, Денис Прядко
Фото У Прип’яті пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС 04 лютого 2022© фото УНІАН, Денис Прядко
Фото У Прип’яті пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС 04 лютого 2022© фото УНІАН, Денис Прядко
Фото У Прип’яті пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС 04 лютого 2022© фото УНІАН, Денис Прядко
Фото У Прип’яті пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС 04 лютого 2022© фото УНІАН, Денис Прядко
Фото У Прип’яті пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС 04 лютого 2022© фото УНІАН, Денис Прядко
Фото У Прип’яті пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС 04 лютого 2022© фото УНІАН, Денис Прядко
Фото У Прип’яті пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС 04 лютого 2022© фото УНІАН, Денис Прядко
Фото У Прип’яті пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС 04 лютого 2022© фото УНІАН, Денис Прядко
Фото У Прип’яті пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС 04 лютого 2022© фото УНІАН, Денис Прядко
Фото У Прип’яті пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС 04 лютого 2022© фото УНІАН, Денис Прядко
Фото У Прип’яті пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС 04 лютого 2022© фото УНІАН, Денис Прядко
Фото У Прип’яті пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС 04 лютого 2022© фото УНІАН, Денис Прядко
Фото У Прип’яті пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС 04 лютого 2022© фото УНІАН, Денис Прядко
Фото У Прип’яті пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС 04 лютого 2022© фото УНІАН, Денис Прядко
Фото У Прип’яті пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС 04 лютого 2022© фото УНІАН, Денис Прядко
Фото У Прип’яті пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС 04 лютого 2022© фото УНІАН, Денис Прядко
Фото У Прип’яті пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС 04 лютого 2022© фото УНІАН, Денис Прядко
Фото У Прип’яті пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС 04 лютого 2022© фото УНІАН, Денис Прядко
Фото У Прип’яті пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС 04 лютого 2022© фото УНІАН, Денис Прядко
Фото У Прип’яті пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС 04 лютого 2022© фото УНІАН, Денис Прядко
Фото У Прип’яті пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС 04 лютого 2022© фото УНІАН, Денис Прядко
Фото У Прип’яті пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС 04 лютого 2022© фото УНІАН, Денис Андрієць
Фото У Прип’яті пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС 04 лютого 2022© фото УНІАН, Денис Андрієць
Фото У Прип’яті пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС 04 лютого 2022© фото УНІАН, Денис Андрієць
Фото У Прип’яті пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС 04 лютого 2022© фото УНІАН, Денис Андрієць
Фото У Прип’яті пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС 04 лютого 2022© фото УНІАН, Денис Андрієць

Як повідомляв УНІАН, раніше Монастирський повідомив, що Києві затримали групу осіб, які планували масові заворушення в столиці, під час яких "мала пролитися кров".

"В Києві була затримана група осіб, які планували масові заворушення в столиці. Планувалося зібрати до 5 тисяч осіб, з яких до 1,5 тисячі мали складати так звані "тітушки", які мали влаштувати бійки з правоохоронцями. Це планувалося наперед. Обов'язково мало бути насильство серед учасників цього мітингу. Мала була пролитися і кров. Причому була заготовлена і бутафорська кров, яка внаслідок конфлікту з правоохоронцями мала пролитися серед активістів. Були заплановані і зібрані групи медиків, які мали підійти в цей момент, і це показати на всіх центральних каналах. Був запланований підпал автомобільних шин, використання вогнегасників і салютів", - сказав міністр.

Як уточнив голова Нацполіції Ігор Клименко, масові заворушення мали відбутися в центрі столиці, зокрема, під Офісом президента, а у лютому ще в чотирьох обласних центрах. За його словами, наразі затримано організатора акції у Києві та його помічника.

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