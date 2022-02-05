Нацполіція спільно зі Службою безпеки України цього тижня виявила та запобігла одному зі сценаріїв політичної внутрішньої дестабілізації в країні.

Правоохоронні органи готові до реагування на будь-які сценарії дестабілізації в Україні.

Як повідомляється на сайті Національної поліції, про це міністр внутрішніх справ України сказав під час тактико-спеціальних навчань підрозділів системи МВС з бойовою стрільбою, які відбулися у місті Прип'яті Київської області.

Він зазначив, що нацполіція спільно зі Службою безпеки України цього тижня виявила та запобігла одному зі сценаріїв політичної внутрішньої дестабілізації в країні.

Читайте такожМасштабні навчання підрозділів МВС відбулися на Київщині (фоторепортаж)

"Спроби внутрішньої дестабілізації в Україні можуть продовжуватися й надалі. Правоохоронні органи та Збройні сили України готові до будь-яких сценаріїв. Саме під час навчань ми виявляємо недоліки для усунення їх та врахування в подальшому. Робимо все, щоб була ефективна, вчасна відповідь", – сказав міністр.

Монастирський зазначив, що метою проведених навчань було відпрацювання взаємодії працівників системи МВС, включаючи специфіку роботи кожного підрозділу в найскладніших ситуаціях для подолання різного роду небезпек.

Також, за його словами, надалі планується проведення низки навчань, зокрема спільні відпрацювання зі Збройними силами України на полігонах на Західній Україні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Монастирський повідомив, що Києві затримали групу осіб, які планували масові заворушення в столиці, під час яких "мала пролитися кров".

"В Києві була затримана група осіб, які планували масові заворушення в столиці. Планувалося зібрати до 5 тисяч осіб, з яких до 1,5 тисячі мали складати так звані "тітушки", які мали влаштувати бійки з правоохоронцями. Це планувалося наперед. Обов'язково мало бути насильство серед учасників цього мітингу. Мала була пролитися і кров. Причому була заготовлена і бутафорська кров, яка внаслідок конфлікту з правоохоронцями мала пролитися серед активістів. Були заплановані і зібрані групи медиків, які мали підійти в цей момент, і це показати на всіх центральних каналах. Був запланований підпал автомобільних шин, використання вогнегасників і салютів", - сказав міністр.

Як уточнив голова Нацполіції Ігор Клименко, масові заворушення мали відбутися в центрі столиці, зокрема, під Офісом президента, а у лютому ще в чотирьох обласних центрах. За його словами, наразі затримано організатора акції у Києві та його помічника.

Вас також можуть зацікавити новини: