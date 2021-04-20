Чоловіка затримали у столиці у квітні 2018 року.

«Шлюбного» афериста, який ошукав жінок на 1, 5 млн грн, засуджено до 6 років позбавлення волі.

Читайте також"Зник на очах у друзів": у Вінниці 10 днів шукають хлопця (відео)Про це повідомляють у пресслужбі Київської міської прокуратури.

35-річний громадянин Молдови раніше вже відбував покарання за вчинення шахрайських дій.

Упродовж 2018 року, представляючись працівником Адміністрації Президента чи акціонером іноземного банку, він вводив в оману жінок, обіцяючи одружитися.

Одночасно він встигав ошукати і їхніх родичів, пропонуючи участь у спільному бізнесі та отримуючи на це кошти. Він завдав потерпілим збитків на суму понад 1,5 млн гривень.

Чоловіка затримали у столиці у квітні 2018 року. А вже у червні 2018 року він втік з-під варти, підкупивши конвоїра, однак невдовзі був затриманий та повернутий у СІЗО.

Вироком Дніпровського районного суду Києва чоловіка визнано винним в інкримінованих злочинах та засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна, що йому належить.

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Автор: Людмила Жерновська