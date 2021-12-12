Зеленський подякував військовослужбовцям та ветеранам за самовіддане виконання службового обов'язку, відвагу, героїзм та вагомий внесок у загальну справу оборони України.

Президент України Володимир Зеленський привітав українських військовослужбовців та ветеранів Сухопутних військ Збройних сил України з нагоди їх професійного свята, яке відзначається в Україні щорічно 12 грудня.

Текст привітання опубліковано на сайті Офісу президента.

"Шановні воїни Сухопутних військ! Дорогі ветерани! Вітаю вас із професійним святом - Днем Сухопутних військ України", - йдеться у привітанні Зеленського.

Він зазначив, що "це свято мужніх та відданих своїй справі воїнів, які у складних умовах сучасної війни, вдень і вночі, в мороз і спеку, під ворожим вогнем і обстрілами здатні злагоджено вирішувати важкі завдання, забезпечуючи надійну оборону нашої держави, захист її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності".

Президент додав, що Сухопутні війська - це найчисельніший і найпотужніший вид національного війська і вони "завжди відігравали вирішальну роль на полі бою, доводячи своєю звитягою, стійкістю та умілими діями, що не існує сили, здатної здолати їх волю до перемоги".

"І сьогодні, в день свого професійного свята, військовослужбовці Сухопутних військ продовжують стійко і впевнено утримувати займані бойові позиції та рубежі, даючи гідну відсіч російському агресору на Сході України", - зазначив Зеленський.

Президент подякував військовослужбовцям та ветеранам Сухопутних військ Збройних сил України за самовіддане виконання службового обов’язку, відвагу, героїзм та вагомий внесок у загальну справу оборони України.

Також зі святом привітав українських військовослужбовців командувач Операції об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Текст його привітання оприлюднено на сторінці ООС у Facebook.

Читайте такожУкраїна потролила Росію у Twitter: "найгірший головний біль"Як повідомляв УНІАН, раніше у грудні президент Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Донбасі. А у Верховній Раді вручив державні нагороди та надав почесні звання десяткам українців, зокрема, присвоїв звання "Герой України" із врученням ордена "Золота Зірка" добровольцю ДУК "Правий сектор" Дмитру Коцюбайлу.

12 грудня - День Сухопутних військ України

День Сухопутних військ України - це свято України, що відзначається щорічно 12 грудня. Свято встановлено згідно з Указом президента України "Про День Сухопутних військ України" від 18 жовтня 1997 року.

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Автор: Тетяна Герасименко