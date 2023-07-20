"Перевізник" зі своїми клієнтами затриманий. Всі вони постануть перед судом.

Українські прикордонники затримали трьох ухилянтів і чоловіка, який намагався переправити їх за кордон.

Як йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України (ДПСУ), 30-річний мешканець села Градениці на Одещині, намагався переправити трьох втікачів до невизнаного Придніcтров'я.

"Шлях обрав через Кучурганський лиман та добре підготувався: закупив гумові рибальські чоботи-заброди, надувний матрац та протимоскітні засоби", - поділилися деталями прикордонники.

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У ДПСУ зазначили, що в автівці ділка оперативники Ізмаїльського та Білгород-Дністровського прикордонних загонів знайшли також $13,5 тис.

Організатора оборудки і його "клієнтів" затримали, вони постануть перед судом.

Ухилянти в Україні

Прикордонники постійно ловлять ухилянтів, які намагаються виїхати з України. Часто вони вигадують цікаві схеми, аби непомітно перебратися за кордон. Так раніше прикордонники розповідали про випадок, коли чоловік призовного віку прикинувся жінкою, щоб виїхати з країни. А ще група молодих людей вдала з себе неповнолітніх, щоб також покинути Україну.

При цьому навесні стало відомо, що нардеп, член комітету Ради з питань національної оборони, безпеки та розвідки, представник президента у парламенті Федір Веніславський заявив, що працює над законопроектом про реєстр "ухилянтів".

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