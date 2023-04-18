Чоловіки вирішили на свята випробувати пильність Держприкордонслужби.

На Буковині українські прикордонники затримали 9 чоловіків, які намагалися втекти з країни, ймовірно, побоюючись мобілізації.

Як повідомляє Держприкордонслужба, протягом вихідних прикордонники на Буковині затримали 14 порушників, з яких 5 – "гості" без документів, вихідці з Африки.

"Також затримано 9 правопорушників, громадян України, на кордоні з Молдовою й Румунією", - розповіли у ДПСУ.

Усіх затриманих притягнуто до адмінвідповідальності, а мігрантів незабаром повернуть зворотнім шляхом.

"Підозрюємо, хтось розраховував на занижену пильність військових ДПСУ під час свят", - додали прикордонники.

Скандал з прикордонником на Буковині

Зазначимо, що від початку воєнного стану та мобілізації, які уряд України запровадив у зв'язку з повномасштабним вторгнення росіян, деякі представники чоловічої статі, щоб уникнути призову, намагаються виїхати в інші держави. Для цього вони використовують різні схеми, які, нажаль, регулярно змушені блокувати правоохоронці на кордоні України.

Так, нещодавно на Буковині чоловік прикинувся прикордонником та за гроші вивозив українців до Румунії. Про його затримання стало відомо 27 березня, тоді Офіс генпрокурора з'ясував, що за свої "послуги" українець брав по 6 тисяч доларів.

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