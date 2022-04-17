Президент України Володимир Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем.
"Сьогодні віра й надія стали нашою міцною опорою в боротьбі за майбутнє країни. Воскресіння Господнє - це утвердження в серцях людей віри та надії на перемогу життя над смертю, добра над злом, правди над брехнею", - написал глава держави у своєму Telegram-каналі.
Президент побажав "Божої благодаті й мирного життя під українським небом, яке охороняють наші мужні та героїчні воїни".
"Молимося за наших захисників. Нехай усіх береже Бог. Віримо в перемогу", - наголосив Володимир Зеленський.
Католицька Пасха 2022
Раніше УНІАН писав, що 17 квітня відзначається католицька Пасха. Дата свята визначається за місячним календарем і відрізняється щороку, але завжди випадає на неділю. Крім католиків, Великдень сьогодні відзначать і більшість протестантів.
Нагадаємо, що православний Великдень цього року буде 24 квітня.