Глава держави побажав "Божої благодаті й мирного життя під українським небом, яке охороняють наші мужні та героїчні воїни".

Президент України Володимир Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем.

"Сьогодні віра й надія стали нашою міцною опорою в боротьбі за майбутнє країни. Воскресіння Господнє - це утвердження в серцях людей віри та надії на перемогу життя над смертю, добра над злом, правди над брехнею", - написал глава держави у своєму Telegram-каналі.

Президент побажав "Божої благодаті й мирного життя під українським небом, яке охороняють наші мужні та героїчні воїни".

"Молимося за наших захисників. Нехай усіх береже Бог. Віримо в перемогу", - наголосив Володимир Зеленський.

Католицька Пасха 2022

Раніше УНІАН писав, що 17 квітня відзначається католицька Пасха. Дата свята визначається за місячним календарем і відрізняється щороку, але завжди випадає на неділю. Крім католиків, Великдень сьогодні відзначать і більшість протестантів.

Нагадаємо, що православний Великдень цього року буде 24 квітня.

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