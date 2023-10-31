США прагнуть розпочати збір небезпечних патогенів на Західних територіях України для "колекцій", заявляють у РФ.

Міністерство оборони Росії розганяє новий фейк про роботу американських біолабораторій в Україні.

Раніше росіян лякали історіями про інфікованих голубів, яких Київ має намір "використати" для хімічної атаки по Росії. Тепер у цієї вигадки є продовження: США планують відновити роботу біооб'єктів в Україні і прагнуть почати збір небезпечних патогенів на західних територіях у свої колекції, заявляє відомство.

Відповідні "ризики" для росіян прокоментував начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенант Ігор Кирилов.

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За його словами, раніше Росія викрила відповідні наміри Вашингтона, тому США вимушено обмежили "свою військово-біологічну присутність на Україні". Однак підвищений інтерес до Києва залишився, стверджує Кирилов.

За його словами, Білий дім як і раніше "контролює" частину українських біоб'єктів, щоб "відновити" їх діяльність після завершення війни.

"У грудні 2022 року американська компанія" Сі-Ейч-Ту-М-Хілл" у листі українським підрядникам підтвердила намір продовжити збір небезпечних патогенів у західних регіонах країни при скороченні кількості лабораторій, що здійснюють зберігання таких колекцій", - заявив він.

Кирилов стверджує, що серед інших завдань Вашингтона - встановлення контролю за санітарно-епідеміологічною обстановкою в Україні та впровадження своїх апаратно-програмних комплексів управління біоризиками. "При цьому українським організаціям пред'явлена вимога представити звіти про виконану роботу за даними напрямками", - налякав він.

У Москві поліція ловила жовто-синього голуба

Зазначимо, що Росія розпускає чутки про наявність американських біолабораторій в Україні ще з 2021 року в рамках підготовки до повномасштабного вторгнення. Деякі росіяни дійсно вірять в ці "історії", хоча решта цивілізованого світу потішилася такою" лякалкою", а в Україні з'явилася безліч мемів про те, як голуби "бомблять" Кремль.

Влітку 2023 року в Москві стався черговий "інцидент" з голубом. Цього разу птицю запідозрили в бомбардуванні міста "мінами-пелюстками". Відповідний виклик отримала поліція Москви від стривоженого росіянина, які "своїми очима" бачив українського голуба-диверсанта.

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