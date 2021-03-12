З 17:00 до Києва тимчасово обмежили в'їзд великогабаритного транспорту.

У Києві в п'ятницю ввечері утворилися масштабні затори на дорогах, спричинені сильним снігопадом та численними аваріями. Наприкінці робочого тижня завантаженими виявилися магістралі в центрі столиці, а також напрямки, що ведуть у бік спальних масивів та виїздів з міста.

Про це свідчать дані Google Maps і публікації в соцмережах.

Затори в центрі Києва

У центральній частині міста ускладнено рух проспектом Перемоги, бульварами Тараса Шевченка та Лесі Українки, вулицями Хрещатик, Грушевського, Шовковична, Басейна, Мазепи, Січових Стрільців, Велика Житомирська тощо.

В обидві сторони затори спостерігається на Гаванському мосту. На Північному мосту та мосту Метро транспорт скупчився в бік лівого берега.

Ситуація на виїздах з міста

Рух заблоковано на проспекті Перемоги у бік виїзду зі столиці. Також затор утворився на Великій кільцевій дорозі. У районі розв'язки біля станції метро "Теремки" також спостерігається скупчення транспорту, так само як і в районі Харківської площі (біля станції метро "Бориспільська").

В'їзд до міста обмежено

До Києва з 17:00 через негоду тимчасово обмежили в'їзд великогабаритного транспорту.

Як повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації, це рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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У столиці спостерігається погіршення погодних умов: снігопад і сильний вітер, на дорогах ожеледиця. Через це з 17:00 вводиться тимчасове обмеження в'їзду великогабаритного транспорту в столицю.

"Таке обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Великогабаритний транспорт буде запускатися в місто в залежності від погодних умов і ситуації на дорогах", - йдеться в повідомленні.

Численні ДТП

Сервіс Google Maps свідчить про десятки дорожніх аварій в різних частинах міста. ДТП зафіксували біля мосту Патона (на правому березі), вулицях Антоновича, Довженка, Борщагівській, Оболонській, Кирилівській, Полярній, Богатирській; проспектах Голосіївському, Перемоги, Повітрофлотському, Броварському, Тичини; Вознесенському узвозі та багатьох інших магістралях.

Як повідомляється на сторінці "Київ Оперативний", на вулиці Віскозній сьогодні зіткнулися легковик і вантажівка.

На проспекті Тичини на пішохідному переході збили школярку.

Масштабна ДТП сталася на Окружній дорозі біля ЖК "Скандія" - там зіткнулися одразу 10 автомобілів, пише dtp.kiev.ua.

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Автор: Юрій Годован