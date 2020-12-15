Поліція не дала учасникам протесту встановити намети на Майдані. Учасники акції протесту закликають президента терміново зв’язатися з керівництвом МВС, щоб з Майдану прибрали поліцейських.

Правоохоронці відступили від місця протистояння з мітингувальниками на вулицю Хрещатик з боку Головпоштамту.

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Як передає кореспондент УНІАН, після штовханини між мітингувальниками та поліцією поліцейські у спецобладунках перейшли на сторону Хрещатика ближче до Головпоштамту і вишикувалися в шеренгу вдовж Хрещатика.

Мітингувальники стверджують, що вони хотіли поставити намети на Майдані Незалежності, однак поліцейські відібрали і порвали їхні намети.

"Поверніть наше майно, поверніть наші намети", - звертаються зі сцени підприємці до поліцейських.

Також слід зазначити, що декілька людей в ході протистояння отримали травми і зараз їх оглядають співробітники Червоного Хреста та лікарі "швидкої".

Тим часом МВС у Telegram повідомило, що поліцейські проводять із учасниками акції превентивні заходи для відновлення правопорядку на Майдані Незалежності.

Зокрема, як наголошується у повідомленні, поліцейські "не допустили встановлення військових наметів на центральній площі столиці і роз’яснюють норми чинного законодавства для попередження порушень правопорядку".

Вимоги ФОПів

Учасники акції закликають поліцейських не застосовувати силу до них та пригадати 2014 рік, часи Революції Гідності.

Вимогою акції руху "SaveФОП" "СТОП локдаун!" є скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу та прийняти законопроекти № 3853-1(2), № 3993, що спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності.

Протести ФОПів 15 грудня

В урядовому кварталі Києва сьогодні з ранку проходить акція представників малого бізнесу. Рух на вулиці Грушевського перекрито.

Учасники акції вимагають від Ради розглянути і прийняти запропоновані законопроекти по спрощеному оподаткуванню для ФОПів. Вони також протестують проти можливого локдауну.

Що було раніше

Українські підприємці руху #saveФОП регулярно влаштовують протести, вимагаючи залишити спрощену систему оподаткування без касових апаратів.

Верховна Рада 1 грудня прийняла закон, що передбачає відстрочку використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року

Проте, протестувальників цей законопроект не задовольнив, вони продовжують протести, вимагаючи більш значних поступок.

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Автор: Дмитро Хилюк