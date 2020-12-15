За словами демонстрантів, поліція знесла намети за лічені хвилини / фото УНІАН / Дмитро Хилюк

Правоохоронці відступили від місця протистояння з мітингувальниками на вулицю Хрещатик з боку Головпоштамту.

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Як передає кореспондент УНІАН, після штовханини між мітингувальниками та поліцією поліцейські у спецобладунках перейшли на сторону Хрещатика ближче до Головпоштамту і вишикувалися в шеренгу вдовж Хрещатика.

Мітингувальники стверджують, що вони хотіли поставити намети на Майдані Незалежності, однак поліцейські відібрали і порвали їхні намети.

"Поверніть наше майно, поверніть наші намети", - звертаються зі сцени підприємці до поліцейських.

Також слід зазначити, що декілька людей в ході протистояння отримали травми і зараз їх оглядають співробітники Червоного Хреста та лікарі "швидкої".

Тим часом МВС у Telegram повідомило, що поліцейські проводять із учасниками акції превентивні заходи для відновлення правопорядку на Майдані Незалежності.

Зокрема, як наголошується у повідомленні, поліцейські "не допустили встановлення військових наметів на центральній площі столиці і роз’яснюють норми чинного законодавства для попередження порушень правопорядку".

Поліція не дала учасникам протесту встановити намети на Майдані / фото REUTERS

Вимоги ФОПів

  • Учасники акції закликають поліцейських не застосовувати силу до них та пригадати 2014 рік, часи Революції Гідності.
  • Вимогою акції руху "SaveФОП" "СТОП локдаун!" є скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу та прийняти законопроекти № 3853-1(2), № 3993, що спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності.

Протести ФОПів 15 грудня

В урядовому кварталі Києва сьогодні з ранку проходить акція представників малого бізнесу. Рух на вулиці Грушевського перекрито.

Учасники акції вимагають від Ради розглянути і прийняти запропоновані законопроекти по спрощеному оподаткуванню для ФОПів. Вони також протестують проти можливого локдауну.

Що було раніше

Українські підприємці руху #saveФОП регулярно влаштовують протести, вимагаючи залишити спрощену систему оподаткування без касових апаратів.

Верховна Рада 1 грудня прийняла закон, що передбачає відстрочку використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року

Проте, протестувальників цей законопроект не задовольнив, вони продовжують протести, вимагаючи більш значних поступок.

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Автор: Дмитро Хилюк