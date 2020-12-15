Правоохоронці відступили від місця протистояння з мітингувальниками на вулицю Хрещатик з боку Головпоштамту.
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Як передає кореспондент УНІАН, після штовханини між мітингувальниками та поліцією поліцейські у спецобладунках перейшли на сторону Хрещатика ближче до Головпоштамту і вишикувалися в шеренгу вдовж Хрещатика.
Мітингувальники стверджують, що вони хотіли поставити намети на Майдані Незалежності, однак поліцейські відібрали і порвали їхні намети.
"Поверніть наше майно, поверніть наші намети", - звертаються зі сцени підприємці до поліцейських.
Також слід зазначити, що декілька людей в ході протистояння отримали травми і зараз їх оглядають співробітники Червоного Хреста та лікарі "швидкої".
Тим часом МВС у Telegram повідомило, що поліцейські проводять із учасниками акції превентивні заходи для відновлення правопорядку на Майдані Незалежності.
Зокрема, як наголошується у повідомленні, поліцейські "не допустили встановлення військових наметів на центральній площі столиці і роз’яснюють норми чинного законодавства для попередження порушень правопорядку".
Вимоги ФОПів
- Учасники акції закликають поліцейських не застосовувати силу до них та пригадати 2014 рік, часи Революції Гідності.
- Вимогою акції руху "SaveФОП" "СТОП локдаун!" є скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу та прийняти законопроекти № 3853-1(2), № 3993, що спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності.
Протести ФОПів 15 грудня
В урядовому кварталі Києва сьогодні з ранку проходить акція представників малого бізнесу. Рух на вулиці Грушевського перекрито.
Учасники акції вимагають від Ради розглянути і прийняти запропоновані законопроекти по спрощеному оподаткуванню для ФОПів. Вони також протестують проти можливого локдауну.
Що було раніше
Українські підприємці руху #saveФОП регулярно влаштовують протести, вимагаючи залишити спрощену систему оподаткування без касових апаратів.
Верховна Рада 1 грудня прийняла закон, що передбачає відстрочку використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року
Проте, протестувальників цей законопроект не задовольнив, вони продовжують протести, вимагаючи більш значних поступок.
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