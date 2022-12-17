Громадяни нашої держави отримають доступ до однакового набору послуг, зазначив прем'єр.

"Пункти незламності" по всій Україні працюватимуть за єдиними стандартами і цілодобово.

У суботу, 17 грудня, на засіданні Кабміну затвердили порядок їх організації та роботи, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль поінформував за результатами засідання уряду.

"Пункти незламності" по всій Україні працюватимуть за єдиними стандартами... Пункти функціонуватимуть цілодобово. Кожен мусить бути забезпечений генератором, автономним опаленням, інтернетом, зв'язком, водою, засобами гігієни тощо", - зазначив Шмигаль.

Відео дня

Він наголосив, що українці отримають доступ до однакового набору послуг.

За його словами, це задовольнить критичні потреби людей на час відновлення пошкодженої ворогом інфраструктури.

"Наразі вже функціонує понад 5 тисяч "пунктів незламності". Працюємо, щоб їхня кількість збільшилась утричі", - додав очільник уряду.

Також під час засідання уряду було прийняте протокольне доручення головам місцевих адміністрацій та керівникам центральних органів виконавчої влади, які задіяні в організації "пунктів незламності", забезпечити відповідність облаштованих і нових пунктів вимогам прийнятої постанови.

Крім того, віце-прем’єр-міністру з відновлення України - міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову доручено створити координаційний штаб, який координуватиме роботу пунктів та контролюватиме їх відповідність визначеним критеріям.

Що треба знати про "пункти незламності" - важлива інформація

Після того, як РФ 23 листопада здійснила черговий масований ракетний удар по українських об'єктах критичної інфраструктури, і в нашій державі виникли серйозні проблеми з електро-, тепло- та водопостачанням, влада вирішила розгорнути "пункти незламності".

"Пункт незламності" - це спеціально облаштоване місце, де можна, зокрема, зігрітися й підзарядити телефон.

Вас також можуть зацікавити новини: