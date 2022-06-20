Стратегію підтримали 310 народних депутатів.

Верховна Рада України схвалила антикорупційну стратегію на 2021-2025 роки.

Як повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, відповідне рішення було ухвалено під час сьогоднішнього засідання ВР.

"Парламент схвалив Антикорупційну стратегію на 2021-2025 роки", - зазначив він.

За словами Залізняка, "за" проголосували 310 народних депутатів.

Він уточнив, що на підтримку правки №511 про те, що за відсутності керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури всі його повноваження виконує заступник САП, а не генпрокурор, не вистачило чотирьох голосів.

Антикорупційне бюро:

17 квітня 2022 року завершився семирічний термін повноважень директора НАБУ Артема Ситника.

У зв'язку з припиненням повноважень директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника, їх тимчасово виконуватиме його перший заступник Гізо Углава.

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