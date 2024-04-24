Парламент закликає сприяти поверненню в Україну всіх українських військовополонених та всіх незаконно утримуваних осіб – громадян України.

Верховна Рада звернулася до урядів та парламентів іноземних держав, парламентських асамблей та міжнародних організацій, які захищають права журналістів із закликом сприяти звільненню та поверненню в Україну полонених та незаконно утримуваних журналістів. За відповідну постанову проголосувало 293 народних депутати.

В пояснювальній записці до постанови зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України загинуло 70 журналістів. А більше двох десятків працівників медіа перебувають у полоні або незаконно утримуються Російською Федерацією. Серед них кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк, який був викрадений 3 березня 2022 року в селі Козаровичі Вишгородського району Київської області з подвір’я власного будинку та згодом вивезений в Росію.

Парламент України закликав міжнародне співтовариство посилити політико-дипломатичний тиск на РФ з метою захисту прав журналістів, забезпечення їх безпеки, а також повернення полонених та незаконно утримуваних журналістів (включно з громадянськими журналістами).

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Також закликає сприяти поверненню в Україну всіх українських військовополонених та всіх незаконно утримуваних осіб – громадян України.

Зазначається, що необхідно зробити все можливе для звільнення та повернення в Україну без усіляких передумов усіх полонених та незаконно утримуваних українських журналістів

Верховна Рада України закликала Міжнародний комітет Червоного Хреста, а також Комітети ООН проти катувань та по правам людини посилити зусилля щодо встановлення місцеперебування всіх бранців – громадян України, зокрема, полонених та незаконно утримуваних українських журналістів.

Викрадення Дмитра Хилюка росіянами

Серед цивільних українців, які перебувають у полоні Росії, є і кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк. Його разом із батьком російські окупанти викрали у перші дні березня 2022 року під час окупації Київської області. Згодом батька відпустили відпустили, а Дмитра незаконно вивезли до Росії.

За весь цей час не було офіційних підтверджень з боку Росії про перебування Хилюка, але за інформацією Репортерів без кордонів, журналіста УНІАН вивезли з СІЗО № 2 у Новозибкові, невеликому містечку Центральної Росії, неподалік кордону з Білоруссю та Україною, у травні 2023 року.

Нещодавно в організації дізналися про деталі ув'язнення журналіста Хилюка в РФ. Зокрема, Хилюк провів довгу бесіду з нещодавно звільненими військовополоненими 12 травня 2023 року, коли їх і ще 12 українських в'язнів перевезли в автофургоні з Новозибківської в'язниці.

У грудні 2023 року український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що росіяни не підтверджують того, що український журналіст Дмитро Хилюк, перебуває на території РФ.

На початку квітня 2024 року видання "Ґрати" повідомило про лист Міноборони Росії, де вони підтверджують утримання під вартою українського журналіста. При цьому зазначалося, що станом на середину березня поточного року Хилюк "затриманий і перебуває на території Російської Федерації".

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у коментарі Укрінформу сказав, що після появи інформації про підтвердження перебування українського журналіста Дмитра Хилюка на території РФ звернувся до російської сторони. Він зазначив, що чекаю на відповідь щодо свого звернення.

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