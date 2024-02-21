Деякі жителі селища не хочуть вірити в те, що навідниками ракети могли бути брати Мамони.

Жителі села Гроза на Харківщині, де внаслідок ворожого ракетного удару торік у жовтні загинули 59 людей, підозрюють один одного у співпраці з Росією. Про це йдеться у статті видання The Washington Post, журналісти якого поспілкувались із місцевими.

"Село розділене", – зазначає Любов Плетінка, яка живе навпроти місця удару.

Місцеві жителі розповідають, що тепер підозрюють один одного у симпатіях до Росії або у співпраці та уникають масових скупчень.

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Дехто в Грозі не хоче вірити в те, що за атакою стоять колишні жителі села Володимир та Дмитро Мамони, яких правоохоронці підозрюють у наведенні ворожої ракети на кафе, де за участі майже 60 осіб проходив поминальний обід за загиблим військовим. Інші воліють не висловлювати своїх думок з приводу цього, побоюючись можливого повернення російських загарбників.

А деякі вважають справедливим те, що братів, яких вони обвинувачували у співпраці з росіянами під час окупації, офіційно визнали зрадниками. Зокрема, для постійного нагадування про них на в’їзді до села розміщено банер із надписом: "Вбивці мають ім’я. Вбив 59 односельчан за гроші РФ" та фото одного із братів Мамонів.

Ракета РФ забрала майже 60 життів у Грозі – деталі

Торік 5 жовтня Росія завдала ракетного удару по селищу Гроза Куп’янського району Харківської області. Ракета "Іскандер-М" влучила у місцеве кафе, де проходив поминальний обід за військовим ЗСУ. Загинули 59 мирних жителів.

За даними правоохоронців, російську ракету на кафе навели двоє рідних братів, колишніх жителів цього селища. Це 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік загарбників. Після звільнення території ЗСУ, вони втекли до РФ. За державну зраду братам загрожує довічне позбавлення волі.

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