На навчаннях особовий склад 13-го окремого десантно-штурмового батальйону висаджувався з американських літаків C-130 "Геркулес".

У суботу, 25 вересня, на багатонаціональних навчаннях Rapid Trident - 2021 військовослужбовці Збройних сил США та інші підрозділи країн-партнерів десантувалися разом з українськими військовими.

Про це розповіла служба зв'язків з громадськістю командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, оприлюднивши фото десантувань.

"Десантування відбувалося з військово-транспортних літаків ЗС США С-130 "Геркулес" із застосуванням американських десантних парашутних систем Т-11 з висоти 400 метрів. До спільного десантування багатонаціонального підрозділу залучався особовий склад 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Сенюка 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України", - повідомили в командуванні.

Там зазначили, що напередодні особовий склад, який вже має чималий досвід десантування з вітчизняних людських десантних парашутних систем та різних типів літальних апаратів ЗСУ, пройшов відповідну допідготовку під керівництвом інструкторів Збройних сил США.

"Воїни-десантники діяли чітко та впевнено, вчергове підтвердивши свій професіоналізм та готовність спільно виконувати завдання з партнерами з країн НАТО", - зазначили в командуванні.

Міжнародні навчання Rapid Trident - 2021 тривають на Львівщині з 20 вересня до 1 жовтня. Участь у них беруть 6 тисяч військових із 15 країн-партнерів.

Раніше Рада національної безпеки та оборони України дозволила арміям країн-членів НАТО взяти участь у стратегічних командно-штабних навчаннях "Об'єднані зусилля - 2021" на території держави.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова