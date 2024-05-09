Чоловік намагався втекти від українських прикордонників через Західний Буг.

Цими вихідними уродженець Сумської області намагався втекти до Польщі через Західний Буг. Проте його затримали польські прикордонники та передали українським колегам.

"Чоловіки не полишають спроб незаконно потрапити до Польщі. Проте їх все одно повертають в Українцу. Цими вихідними двоє громадян мали намір через річку Західний Буг потрапити за кордон. Одного з відчайдухів прикордонний наряд відділу "Амбуків" виявив поблизу українсько-польського кордону в неділю вранці. Невідомий, побачивши прикордонників, почав втікати та кинувся вплав до суміжного берега. Охоронці кордону поінформували колег по той бік держрубежу, де горе-плавця й затримали співробітники Прикордонної варти Республіки Польща", – йдеться у повідомленні Західного регіонального управління ДПСУ.

Згодом зʼясувалося, що затриманий – 31-річний уродженець Сумщини. Він не мав законних підстав для виїзду за кордон під час дії правового режиму воєнного стану, тож вирішив потрапити до Польщі у незаконний спосіб.

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"Щоправда, надовго в Польщі він не затримався, адже польські стражі в рамках реадмісії передали правопорушника прикордонникам Волинського загону. Правоохоронці склали на громадянина адмінпротокол за ст.204-1 КУпАП, а представник ТЦК та СП вручив військовозобов’язаному повістку", – розповіли прикордонники.

Раніше сталася ще одна схожа історія.

"Протокол про адміністративне правопорушення та повістка чекали й на 26-річного уродженця Донеччини, котрий днем раніше спробував у такий самий спосіб незаконно дістатися Польщі", – йдеться у дописі.

Зазначається, що рішення по обох справах буде приймати суд. Наразі тривають заходи з встановлення осіб, які могли бути причетні до незаконного переправлення громадян через українсько-польський кордон.

Спроби перетину кордону

Військовозобовʼязаним чоловікам віком від 18 до 60 років, за винятком кількох категорій, заборонено виїжджати за межі України через дію правового режиму воєнного стану.

Іноді чоловіки вдаються до "креативних" методів, щоб виїхати за кордон. Нещодавно прикордонники розповіли про "чарівну Сергієтту". Чоловік перевдягнувся у жінку та намагався покинути країну з паспортом своєї сестри, проте провести охоронців кордону йому не вдалося.

Проте іноді спроби покинути територію України завершуються трагічно. Від початку війни у річці Тиса загинули понад 25 осіб, які намагалися переплисти її, щоб потрапити за кордон.

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