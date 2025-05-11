Історик докладно розповів про цей процес.

Лише невелика частина українців знає, що Україна отримувала репарації навіть бузком - після Другої світової війни. Це дало початок колекції бузку в Національному ботанічному саду ім. Миколи Гришка в Києві. Миколи Гришка в Києві, пише "Главком".

На сайті самого Ботсаду йдеться про те, що перші американські, французькі та німецькі сорти були завезені з Німеччини 1946 року. Вони і склали основу поточної колекції, яка становить близько 30 найменувань.

"Це найбільш екзотична частина тієї спадщини Третього Рейху, яку Москва дозволила Україні отримати як репарації після війни. Загалом в Україну прибули з Німеччини 33 вагони саджанців декоративних рослин", - йдеться в матеріалі з посиланням на доктора історичних наук, германіста Андрія Кудряченка.

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Однак це не все. Виявляється, що до облаштування території Ботанічного саду залучалися полонені німецькі солдати.

Що про це відомо

Для відбудови України, яка постраждала під час багаторічної Другої світової війни, згодом використовувалася праця десятків тисяч військовополонених. Повідомляється, що центром Києва 16 серпня 1944 року провели 36 918 німецьких солдатів, з яких 549 були офіцерами.

7 тисяч осіб із них залишили безпосередньо в українській столиці, тоді як решту розподілили по всій країні.

"Повоєнну відбудову Києва розпочали з реконструкції Хрещатика в липні 1944 року. Тисячі їх також працювали на відбудові урядових об'єктів та університету ім. Шевченка, на реконструкції промислових об'єктів, зокрема Інституту електрозварювання та залізничного вокзалу в Києві", - пише ЗМІ.

Кудряченко наголосив, що навіть існує документ, у якому голова Ради народних комісарів Микита Хрущов просив Сталіна виділити більше полонених для відновлювальних робіт безпосередньо в Україні, оскільки, за його словами, країна постраждала більше за інші радянські республіки. Однак Сталін відмовив.

Інші новини про репарації

Раніше УНІАН повідомляв, що раніше ВРУ в цілому схвалила законопроєкт №12232 щодо змін до Бюджетного кодексу, які стосуються безповоротної фінансової допомоги на 50 млрд доларів від країн G7. "Україна не повертатиме цей кредит, якщо не отримає репарації від Росії", - повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Крім того, у The Times дізналися, скільки коштуватиме відновлення України. Професор Марк Галеотті вважає, що для цього буде потрібно близько 400 мільярдів доларів.

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