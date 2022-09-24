Глава Міноборони зазначив, що всі розмови росіян про псевдореферендуми - профанація.

Російські окупанти планували видавати в Ізюмі Харківської області свої атестати в школах. Тепер ці "документи" будуть доказами в суді проти Російської Федерації.

Про це повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков у своєму Twitter-акаунті.

За його словами, всі розмови росіян про псевдореферендуми - профанація. Глав Міноборони вказав, що Москва планувала захопити якомога більше територій України і знайдені в Ізюмі документи тому доказ.

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"Але ми їх виженемо з нашої землі. Документи окупантів, як той шкільний атестат з Ізюма Харківської області, матимуть законний статус тільки в трибуналі", - підсумував Резніков.

Масові поховання в Ізюмі - що відомо

23 вересня перший заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелєєв повідомив, що процес ексгумації наближається до завершення, поліцією були підняті з землі 427 тіл українців, з яких 202 - це тіла жінок, 189 тіл чоловіків, 5 - дітей. Також у братській могилі виявили 21 тіло українських військових.

На початку вересня ЗСУ здійснили успішний контрнаступ у Харківській області, звільнивши майже всі окуповані території області.

10 вересня ЗСУ звільнили від окупантів Ізюм. При цьому самопроголошений "мер" Ізюма покинув місто ще до початку взяття його силами ЗСУ.

Під час тимчасової окупації в місті діяла тотальна система залякування і терору місцевого населення. Всього в місті виявили 7 кладовищ, де поховані загиблі в результаті російської агресії цивільні і військові.

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