Евакуація місцевих жителів не проводиться, усю цю інформацію ворог поширює навмисно, аби сіяти паніку серед українців.

Голова Корюківської районної військової адміністрації Іван Ващенко спростував інформацію про повторний наступ російських військ та пов’язану з цим евакуацію людей у прикордонному районі Чернігівщини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму відеозверненні, оприлюдненому на сторінці в мережі Фейсбук.

За словами Ващенка, жителі району навіть називають конкретні дати, коли почнеться наступ і підуть танки.

"Це все інформаційно-психологічна операція ворога, і вона направлена на те, щоб підняти паніку і зневіру в нашому суспільстві. Ніякої евакуації немає, розмов про евакуацію у нас немає, ми працюємо, все гаразд. Збройні сили на місці, військова адміністрація, органи місцевого самоврядування, всі на своїх робочих місцях. Все гаразд, тому хочу всіх заспокоїти і запевнити, що ситуація в районі повністю контролюється українськими Збройними силами, а ми маємо зберігати спокій", - наголосив посадовець.

Як повідомляв УНІАН, прикордонні території Чернігівської області періодично обстрілюються російськими військами. Нещодавно три ворожих "прильоти" зафіксували у Прилуках.

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