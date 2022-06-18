Голова Корюківської районної військової адміністрації Іван Ващенко спростував інформацію про повторний наступ російських військ та пов’язану з цим евакуацію людей у прикордонному районі Чернігівщини.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму відеозверненні, оприлюдненому на сторінці в мережі Фейсбук.
За словами Ващенка, жителі району навіть називають конкретні дати, коли почнеться наступ і підуть танки.
"Це все інформаційно-психологічна операція ворога, і вона направлена на те, щоб підняти паніку і зневіру в нашому суспільстві. Ніякої евакуації немає, розмов про евакуацію у нас немає, ми працюємо, все гаразд. Збройні сили на місці, військова адміністрація, органи місцевого самоврядування, всі на своїх робочих місцях. Все гаразд, тому хочу всіх заспокоїти і запевнити, що ситуація в районі повністю контролюється українськими Збройними силами, а ми маємо зберігати спокій", - наголосив посадовець.
Як повідомляв УНІАН, прикордонні території Чернігівської області періодично обстрілюються російськими військами. Нещодавно три ворожих "прильоти" зафіксували у Прилуках.