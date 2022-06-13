Сьогодні, 13 червня, російські загарбники завдали ракетний удар по Прилуках Чернігівської області.
Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Telegram-каналі.
"Щойно стало відомо, що ворог наніс ракетний удар по Прилуках. Зафіксовано "прильоти" 3 ракет", - заявив Чаус.
Він додав, що інформація про руйнування уточнюється.
"Просимо не вказувати місця "прильотів"", - повідомив Чаус.
Раніше очевидці повідомляли про проліт ракет над Дніпропетровською, Полтавською областями.
Нагадаємо, кілька днів тому російська армія обстріляла прикордоння Чернігівської області, зафіксовано чотири вибухи.
Чернігів: ситуація в регіоні
Як писав УНІАН, 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
З перших днів вторгнення в Чернігові та області точилися запеклі бої. На Чернігівщині майже 3,5 тисячі будівель зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій. Для людей, які втратили житло, планують звести модульні будинки.
Масштаб руйнувань в Чернігівської області досить великий, на відновлення знадобиться "не місяць і не два".
На початку квітня ЗСУ звільнили Чернігівщину від окупантів. Зараз проходить розмінування територій регіону, які були тимчасово захоплені. Загроза ракетних ударів по області зберігається.