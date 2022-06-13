Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Сьогодні, 13 червня, російські загарбники завдали ракетний удар по Прилуках Чернігівської області.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Telegram-каналі.

"Щойно стало відомо, що ворог наніс ракетний удар по Прилуках. Зафіксовано "прильоти" 3 ракет", - заявив Чаус.

Він додав, що інформація про руйнування уточнюється.

"Просимо не вказувати місця "прильотів"", - повідомив Чаус.

Раніше очевидці повідомляли про проліт ракет над Дніпропетровською, Полтавською областями.

Нагадаємо, кілька днів тому російська армія обстріляла прикордоння Чернігівської області, зафіксовано чотири вибухи.

Чернігів: ситуація в регіоні

Як писав УНІАН, 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

З перших днів вторгнення в Чернігові та області точилися запеклі бої. На Чернігівщині майже 3,5 тисячі будівель зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій. Для людей, які втратили житло, планують звести модульні будинки.

Масштаб руйнувань в Чернігівської області досить великий, на відновлення знадобиться "не місяць і не два".

На початку квітня ЗСУ звільнили Чернігівщину від окупантів. Зараз проходить розмінування територій регіону, які були тимчасово захоплені. Загроза ракетних ударів по області зберігається.

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