Першим фейком є ​​те, що пенсії можуть отримати лише ті, хто перебуває в Україні.

Російська пропаганда випустила фейки про отримання української пенсії за кордоном, зокрема, що пенсії можуть отримати лише ті, хто перебуває в Україні.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України у Telegram.

Так, першим фейком є ​​те, що пенсії можуть отримати лише ті, хто перебуває в Україні.

"Органи Пенсійного фонду України та соціального захисту населення здійснюють щомісячне нарахування пенсій та соціальної допомоги як внутрішньо переміщеним особам, так і громадянам, які виїхали за кордон через війну в Україні", - йдеться у повідомленні.

Також фейком рф є те, що гроші зникають, якщо пенсіонери раніше отримували їх на "Укрпошті", а зараз виїхали з країни.

"Кошти нікуди не зникли. Якщо ви за кордоном і надалі хочете отримувати виплати, потрібно змінити спосіб отримання коштів та переказати нарахування на карту", ​​- пояснюють у ЦПД.

У ЦПД при РНБО також розповіли, що робити якщо немає карти, а іноземні банки вимагають довідки для відкриття рахунку.

"Можна відкрити карту онлайн через офіційний сайт або мобільний додаток вашого банку України. При відкритті банківського рахунку банк здійснює ідентифікацію клієнта через відеоверифікацію", - йдеться у повідомленні.

Раніше у ​Міністерстві освіти та науки попередили, що у соціальних мережах поширюється фейковий лист щодо збору даних випускників призовного віку.

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