На час зимових свят на Банковій змонтували святковий майданчик для дітей і дорослих.

Під вікнами Офісу президента на Банковій вже встановили новорічне дерево.

Фото опубліковано на сайті Страна.

Читайте такожФОПи залишаються на Майдані, зранку їх оточує поліція (фото, відео)

Ялинку поставили на території так званого різдвяного містечка. Прикрасили пишну красуню традиційними новорічними іграшками, дзвониками та червоними стрічками, дотримуючись сучасних західних традицій.

Встановлене дерево розміром у три поверхи. Під ОП вже з’явилися перші охочі сфотографуватися з президентською ялинкою.

На час зимових свят на Банковій змонтували святковий майданчик для дітей і дорослих. На території облаштовують каток, вже поставили карусель, організують резиденцію Святого Миколая і святкові фотозони.

Майданчик працюватиме з 10:00 до 21:00 всю зиму без вихідних. Локацію відкриють 19 грудня. Для входу громадяни обов’язково повинні бути в захисних масках і дотримуватися соціальної дистанції.

Як святкують Новий рік 2021 у Києві

Святкові локації на Софіївській площі облаштують у стилі чарівного лісу. Через коронавірусні обмеження не буде фуд-кортів, концертів та анімаційних програм. Однак у столиці можна буде подивитися творчі інсталяції, сфотографуватися у фотозоні, придбати сувеніри, напої та закуски.

У Києві буде створено новий новорічний маршрут довжиною 8 кілометрів від Арки Дружби народів до Контрактової площі. Частину будиночків з напоями розмістять на Володимирській гірці. Новорічного ярмарку цього року не буде.

Святкування Нового року 2021 в Києві традиційно розпочнеться ввечері 31 грудня і закінчиться далеко за північ 1 січня. Центральні вулиці міста будуть прикрашені святковою ілюмінацією. У період новорічних свят буде перекрита для транспорту частина центральних київських вулиць і площ, на яких проходитимуть святкові заходи.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН