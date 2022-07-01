Побільшало пропозицій для охочих працювати в кол-центрах та сфері телекомунікацій.

На українському ринку праці в червні кількість вакансій на повний робочий день у сфері будівництва зросла в 3 рази у порівнянні з березнем.

Про це повідомляється в дослідженні платформи "OLX Робота".

"В червні кількість вакансій на повний робочий день у сфері будівництва тільки в Києві зросла в 3 рази у порівнянні з березнем. При цьому роботодавці готові не лише наймати співробітників, а й платити їм вищу заробітну плату", - сказано в повідомленні.

Зараз у столиці, відносно безпечних регіонах центру та заходу України спостерігається поступове зростання пропозицій роботи в низці галузей. Найбільший приріст вакансій спостерігається у категорії "Будівництво/облицювальні роботи".

Також побільшало пропозицій для охочих працювати в кол-центрах та сфері телекомунікацій. Крім того, в більшості областей збільшилась кількість оголошень у категоріях "Клінінг/домашній персонал" та "Виробництво/робітничі спеціальності".

"Якщо говорити про конкретних представників "блакитних комірців", то загалом серед роботодавців найзатребуванішими традиційно є працівники сфер торгівлі та логістики", - повідомили у OLX.

Зазначається, що нині на кадровому порталі для представників робітничих спеціальностей є низка вакансій із заробітною платою вище 20 тис. грн. Крім того, представникам професій у сфері логістики та будівництва в червні пропонують вищу платню, ніж у березні.

До списку вакансій з найвищою зарплатою на OLX у червні входять: далекобійник (50 077 грн); водій бульдозера (27 500 грн); водій таксі (25 500 грн); штукатур (25 000 грн); комбайнер (25 000 грн); оператор call-центру (24 000 грн).

У червні українці проявляли більше активності під час пошуку роботи, ніж на початку весни. За даними аналітики OLX, найбільший приріст спостерігається при пошуку роботи на таких позиціях, як бариста, няня, кур’єр, охоронець, різноробочий та прибиральниця.

Загалом найчастіше у червні користувачі шукали вакансії водія, продавця, вантажника, бариста та прибиральника.

Як повідомляв УНІАН, конкуренція серед претендентів на вакансії нині на українському ринку праці у п’ять разів вища, ніж до війни.

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