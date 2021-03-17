Сама дівчинка зізналась журналістам, що любить свого «партнера» як брата.

Дар’я Маханець, матір 8-річної Мілани, дала журналістам коментар щодо нібито «роману» між її маленькою донькою та 13-річним блогером. За її словами, діти насправді лише повторюють тренди.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН. Щойно зустрівшись із журналістами, мама восьмирічної блогерки одразу знімає сторіз. Зауважує, що посмішки на їхніх обличчях — нервові і є реакцією на стрес від негативних коментарів.

Восьмирічна Мілана Маханець та її 13-річний друг Паша Пай — маленькі блогери. За їхнім нібито романом спостерігають мільйони підписників. Але деякі відверті світлини та відео маленької пари спричинили хвилю громадського обурення через занадто сексуалізований зміст. Ситуацію взялись досліджувати правоохоронці.

Мама Мілани каже, що фото в ліжку — жарт, та й загалом, дітилише повторюють тренди, популярні серед інших блогерів.

"В них немає відносин, стосунків. Вони... партнери. Це такая хайпова тематика розвитку дитячої сторінки. Це було розраховано на дітей, а не на вихід кудись. Тобто там не вкладався якийсь зміст, який зараз підноситься в якомусь збоченому характері", - наголошує Дар'я Маханець.

За її словами, грошей за рекламу завдяки Instagram-роману родини дітей не отримують. Максимум - якась компанія може подарувати товар за згадку їхнього бренду,

"Я ніколи не планувала заробляти гроші на дитині. Я не планую сама заробляти. Я планую, що може, коли вона виросте популярним блогером, коли буде в змозі сама вести сторінку — щоб вона була популярна", - пояснює жінка.

Мілана, Паша та їхні батьки дали покази в поліції. Дар'я Маханець сподівається, що кримінальне провадження щодо можливого виготовлення порнографії буде закрите до суду через відсутність складу злочину. Батьки хлопця чекають на адвокатів і без них інтерв'ю давати не бажають. А сама маленька Мілана, якій приписують роман із Пашею, зізналася журналістам, що любить його як брата.

Мілана Маханець і Паша Пай: що відомо про скандал

Соцмережі сколихнула новина про те, що у дітей роман.

8-річна українка публікувала фото і відео, на яких позує у відвертих «луках» і навіть цілується з 13-річним блогером Пашею Паєм.

Мати дівчинки підтримує інтернет-кар'єру своєї дочки, а ось у суспільства такий спосіб досягнення популярності викликав хвилю обурення.

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба звернувся до правоохоронних органів з цього приводу.

Напередодні правоохоронці допитали матір 8-річної Мілани Маханець. За її словами, роман між дітьми був постановкою з метою піару.

Наразі з аккаунта Мілани Маханець в Instagram зникли найбільш провокаційні знімки з її 13 річним «хлопцем»

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Автор: Дмитро Захаров