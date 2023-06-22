У Facebook запустили рекламу зі скріном з фейкового сайту МЗС.

Російські окупанти продовжують розкручувати у соціальних мережах фейки про нібито смерть Головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного.

У Центрі стратегічних комунікацій повідомляють, що цього разу вони використали для інформаційно-психологічної операції фейковий сайт Міністерства закордонних справ. Росіяни поставили на рекламу у соціальній мережі Facebook допис із скептичною реакцією на начебто спростування від МЗС України фейка про смерть головнокомандувача.

У дописі йдеться про те, що влада бреше українцям, намагаючись їх заспокоїти, а сам Залужний нібито вже "поза грою".

Відео дня

На те, що це ІПСО, вказує декілька фактів. По-перше, у тексті є помилки, притаманні носіям російської - замість "ЗСУ" написано "ВСУ". По-друге, сайт МЗС України не спростовував би смерть Залужного, оскільки це міністерство не має стосунку до ЗСУ. І по-третє, з того часу головнокомандувач вже не раз зʼявлявся на відео.

Центр стратегічних комунікацій зафіксував, що цей фейк розповсюджують через порожні сторінки під назвами Pricey position, Stout Pugh, Вернем і Facciojillisv. Цю кампанію запустили 5 червня.

Українців закликають не писати коментарі та не ставити лайки порожнім сторінкам, які мають явні ознаки фейку, пропаганди, ІПСО, оскільки це підвищує їх популярність. Краще просто поскаржитись на публікацію.

Фейки про смерть Залужного

Як відомо, навесні росіяни почали активно поширювати фейки про те, що головнокомандувач ЗСУ смертельно поранений і його вивезли з країни, інші взагалі запевняли, що він загинув.

У Міноборони назвали ці заяви російською ІПСО та сказали, що Залужний робить свою роботу. Попри це, російській "воєнкори" продовжували будувати теорії.

25 травня у мережі з'явилося відео із Залужним, на якому він запевнив українців, що разом ми переможемо. Після цього неодноразово з'являлися фото та відео з ним на різних заходах.

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