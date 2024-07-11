Загарбники планують вивезти 750 дітей з окупованої Луганщини

Зокрема, дітей відправлять у військовий табір в Астраханській області Росії.

Російські загарбники планують вивезти 750 українських дітей з окупованої Луганщини. Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив у Telegram.

"Знайшли причину – ніби через лісові пожежі, що виникли навколо Кремінщини, окупанти вирішили відправити "на відпочинок" 137 дітей району до Астраханської області. У військово-патріотичному таборі з ними займатимуться представники армії РФ", - повідомив Лисогор.

Як зазначив голова ОВА, зазвичай у тому таборі навчають керувати дронами та підвищують рівень військово-патріотичного виховання.

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"Загалом цей табір має прийняти 750 дітей із так званої "лнр", - наголосив Лисогор.

Окремо він зазначив, що ліси навколо Кремінщини палають вже декілька місяців. "І загарбники не в змозі протидіяти стихії – відсутні спецтехніка і відповідний наказ "зверху", - додав він.

Викрадення українських дітей

Як повідомляв УНІАН, діти, яких вдалося повернути до України з Росії, розповідають про побиття та покарання за відмову співати російський гімн.

Також відомо, що українські діти, які були викрадені та вивезені до Росії в перші місяці вторгнення в Україну, зʼявляються на російських сайтах для всиновлення.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російський диктатор Володимир Путін показав повну зневагу до міжнародного права. За його словами, Росія послідовно блокує повернення українських дітей, яких вона депортувала під час повномасштабної війни.

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