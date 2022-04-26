Серед насильно вивезених містян - 69 дітей.

Російські загарбницькі війська вивезли з Маріуполя на територію РФ у фільтраційний табір ще 474 людини.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"За минулу добу з Маріуполя до с. Безимяне до фільтраційного табору депортовано 474 людини, в тому числі 69 дітей. Росія не зупиняє процес депортації та викрадення українців. Злочин, який триває", - написав радник.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що, за даними окупаційних ЗМІ, до РФ незаконно вивезли 808 тис. українців, з яких 153 тис. дітей.

Ситуація в Маріуполі

Місто у перші тижні війни з РФ було заблоковане російськими військами.

Загарбники завдавали авіаударів по житловій інфраструктурі Маріуполя, катували і вбивали місцевих мешканців. Крім того, окупанти продовжують блокувати підвезення харчів, а евакуацію населення постійно зривають обстрілами.

Внаслідок дій рашистів місто майже знищене.

У заблокованому Маріуполі залишилися й українські військові. Наразі вони разом з цивільними перебувають на території "Азовсталі".

Саме на цьому заводі росіяни зосередили свої бомбардування.

Громадян насильно депортують до Росії, де спецслужби перевіряють їх на причетність до силових структур України.

На території міста завдяки супутниковим знімкам вдалося встановити, що російські війська організували в околицях братські поховання мешканців.

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