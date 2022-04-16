Досить дієвими для дистанційної роботи сапера є використання роботизованої системи, яка може проходити як в парі зі спеціалістом, так і самостійно, наголосили в Генштабі ЗСУ.

Генштаб Збройних сил України продемонстрував спеціальну техніку, яку використовують сапери для розмінування населених пунктів, звільнених від російських окупантів.

На опублікованих знімках у Facebook можна побачити квадрокоптер і робота із захопленням-маніпулятором, які допомагають саперам виконувати їх роботу, дотримуючись максимальних запобіжних заходів при знешкодженні мін і вибухонебезпечних пасток, залишених окупантами.

Квадрокоптери корисні для розмінування тим, що дозволяють безпечно досліджувати місцевість на наявність розтяжок (закріплених невисоко над землею ручних гранат із натягнутим дротом, прив'язаним до чеку, що підриваються при торканні дроту ногою - ред.).

"Хочеться зазначити, що особливо ефективні мобільні квадрокоптери невеликих розмірів із функцією відеофіксації, які поки що просто незамінні для кожного саперного підрозділу та розвідки", - каже начальник групи розмінування Ігор.

Використання роботів на гусеничному шасі, оснащених камерами та маніпуляторами із захопленням дозволяє дистанційно оглядати вибухонебезпечні предмети. Така робота може бути проведена сапером як самостійно, так і в парі з фахівцем, який пройшов відповідне навчання роботизованої системи, каже оператор цієї системи Микола.

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій створила інтерактивну карту розмінування України з місцями певних вибухонебезпечних предметів та небезпечних ділянок. На карті можна відстежувати динаміку робіт з розмінування у регіонах країни: кількість виїздів, площу розмінованих територій та кількість знешкоджених вибухонебезпечних предметів.

Станом на момент цієї публікації там була інформація про 31 722 знешкоджені предмети, включаючи 569 авіабомб.

Найбільше робіт проведено у Київській області, де обстежено 6950 кілометрів доріг та територію сумарною площею 1349 гектарів. На Київщині ведуть роботи 99 осіб із залученням 35 одиниць техніки.

За словами начальника управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС Олега Бондаря, "близько 300 тисяч кв. км території України потребує гуманітарного розмінування через велику кількість боєприпасів, залишених окупантами".

Раніше голова Київської ОДА Олександр Павлюк попередив, що розмінування всієї території області може зайняти до року.

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