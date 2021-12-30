Айдер Муждабаєв жорстко висловився про жінок, які відмовляються захищати свою країну.

На тлі бурхливого обговорювання наказу Міноборони, згідно з яким жінкам багатьох професій доведеться стати на військовий облік, журналіст Айдер Муждабаєв обізвав українок. Він заявив, що жінки, які не хочуть захищати свою країну, нібито є "самками кріпаків".

Своєю провокаційною думкою журналіст поділився у Facebook.

Муждабаєв вирішив не давати пояснень образливій фразі та просто зробив картинку зі своїм фото та розмістив біля неї провокаційний текст.

"Жінки, які відмовляються захищати свою країну, — самки кріпаків, які хочуть продати в рабство своїх дітей", - написав журналіст.

Звичайно ж, заява Муждабаєва викликала неабияку реакцію. Одні пишуть, що підтримують журналіста та його думку. Проте знайшлися й ті, кому не сподобалася образлива заява про українок.

Під дописом Муждабаєва немає жодного негативного коментаря, проте у спільнотах в мережі люди бурхливо обговорюють слова журналіста й думки користувачів розділилися.

В Україні на військовий облік ставитимуть жінок окремих професій - що відомо

Нещодавно стало відомо, що українок певних професій ставитимуть на військовий облік. До переліку входять сотні спеціальностей. Про це йдеться в наказі Міноборони від 11 жовтня.

У документі зазначено, що роботодавець повинен проконтролювати, чи стали його співробітниці, які працюють за вказаними спеціальностями, на військовий облік. Водночас при прийманні на роботу перевірятимуть документи та відмітки про взяття на військовий облік.

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Згодом у ЗСУ роз'яснили ситуацію з взяттям жінок низки професій на військовий облік. Кожна жінка має прийти до військомату, повідомили у ЗСУ та пояснили процедуру взяття на військовий облік.

Після цього стало відомо, що нардеп заявив про плани скоротити список професій жінок для військового обліку. А в Міноборони пояснили, чи братимуть на військовий облік вагітних і жінок з дітьми.

27 грудня петиція про скасування наказу набрала 25 тисяч підписів, після чого у Міноборони відповіли противникам військового обліку для жінок.

Сьогодні ж, 30 грудня, стало відомо, що до Ради внесли законопроект про добровільний військовий облік для українських жінок.