Петиція набрала необхідну кількість голосів, тепер вона перебуває у статусі "Очікує на розгляд".

Новина про те, що в Україні на військовий облік ставитимуть жінок окремих професій, викликала серед українців обурення. На сайті президента з'явилася петиція про скасування наказу, сьогодні вона набрала необхідну кількість підписів.

Автор петиції назвала наказ від Міноборони про військовий облік для жінок "знущаннями".

Цю петицію підписали вже понад 25 тисяч осіб. Тепер вона перебуває у статусі "Очікує на розгляд".

"Відмінити наказ Міністерства оборони України від 11.10.2021 № 313!Користуватися лише переліком лише тих спеціальностей, що визначені ПКМУ № 711 від 14.10.1994", - йдеться у тексті вимоги скасування наказу.

Автор петиції зазначила, що тепер майже усі жінки Україні повинні бути військовозобов'язаними. Це вона називає "неподобством".

"Жодного суспільного обговорення. Жодних підготовчих заходів. Жодного перехідного періоду та роз'яснень щодо механізму реалізації", - зазначила автор.

Тепер, коли петиція набрала необхідну кількість голосів, мають розглянути.

Читайте такожНавіщо армії маркетологи?: соцмережі відреагували на указ про постановку жінок на військовий облік"Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів від дня оприлюднення інформації про початок її розгляду. Про підтримку або не підтримку електронної петиції, адресованої Президентові України, публічно оголошується Президентом України на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України", - вказано у правилах щодо петицій.

В Україні на військовий облік ставитимуть жінок окремих професій - що відомо

Нещодавно стало відомо, що українок певних професій ставитимуть на військовий облік. До переліку входять сотні спеціальностей. Про це йдеться в наказі Міноборони від 11 жовтня.

У документі зазначено, що роботодавець повинен проконтролювати, чи стали його співробітниці, які працюють за вказаними спеціальностями, на військовий облік. Водночас при прийманні на роботу перевірятимуть документи та відмітки про взяття на військовий облік.

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Згодом у ЗСУ роз'яснили ситуацію з взяттям жінок низки професій на військовий облік. Кожна жінка має прийти до військомату, повідомили у ЗСУ та пояснили процедуру взяття на військовий облік.

Після цього стало відомо, що нардеп заявив про плани скоротити список професій жінок для військового обліку. А в Міноборони пояснили, чи братимуть на військовий облік вагітних і жінок з дітьми.