Раніше українці зареєстрували петицію з вимогою скасувати резонансний наказ Міноборони. Вона вже набрала необхідну кількість підписів.

У Міністерстві оборони відреагували на петицію про скасування наказу відомства про військовий облік для жінок. За словами заступниці міністра Ганни Маляр, петиція - це "нормальний демократичний процес".

В ефірі "Сніданку з 1+1" Маляр пояснила, що наказ не є підставою для паніки, оскільки був підписаний в рамках закону, ухваленого ще в березні. Чиновниця нагадала, що військовий облік - це не призов і не мобілізація.

"Нікого з жінок до армії не забиратимуть. Зараз йдеться лише про оновлення норм, які стосуються військового обліку. Паніка та переляк безпідставні - це жодним чином кардинально не змінить життя жінок", - каже вона.

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За її словами, норми військового обліку для жінок в Україні існували завжди - новий наказ Міноборони замінив постанову Кабміну від 1994 року. Цей документ передбачав близько 40 професій, представниці яких підлягали обліку, але він до 2008 року був засекреченим. Необхідність оновити документ Маляр пояснила тим, що деяких професій вже не існує, натомість за цей час з'явилися нові.

Заступниця міністра заспокоює: терміново йти до центрів комплектування не потрібно, зробити це можна впродовж наступного року. Вона також додала, що Генштаб планує зробити процес зрозумілим, прозорим та максимально зручним, а також частково перевести його в режим онлайн.

Військовий облік для жінок: що відомо

Нещодавно стало відомо, що українок певних професій ставитимуть на військовий облік. До переліку входять сотні спеціальностей. Про це йдеться в наказі Міноборони від 11 жовтня.

У документі зазначено, що роботодавець повинен проконтролювати, чи стали його співробітниці, які працюють за вказаними спеціальностями, на військовий облік. Водночас при прийманні на роботу перевірятимуть документи та відмітки про взяття на військовий облік.

Документ викликав безліч питань. УНІАН вже розповідав, що відомо про наказ на цей час.

Згодом у ЗСУ роз'яснили ситуацію з взяттям жінок низки професій на військовий облік. Кожна жінка має прийти до військомату, повідомили у ЗСУ та пояснили процедуру взяття на військовий облік.

Після цього стало відомо про плани скоротити список професій жінок для військового обліку. А в Міноборони пояснили, чи братимуть на військовий облік вагітних і жінок з дітьми.