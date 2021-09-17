У заходах було задіяно понад 1,5 тис. осіб і понад 100 одиниць техніки.

Служба безпеки України провела у Чернігівській та Сумській областях масштабні тактико-спеціальні навчання з нейтралізації ворожих диверсійних груп.

Як повідомляє прес-центр СБУ, у заходах було задіяно понад 1,5 тис. осіб і понад 100 одиниць техніки, в тому числі безпілотні літальні апарати.

Зазначається, що тренування проводили в умовах максимально наближених до реальних. У ході навчань було посилено режим безпеки на військових, інфраструктурних та інших стратегічно важливих об’єктах обох регіонів.

"За легендою тренувань на територію Чернігівської та Сумської областей проникла умовна диверсійно-розвідувальна група. Вони планували завдати державі значних економічних збитків і дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в прикордонних районах України. На виконання свого завдання "зловмисники" намагалися вчинити "диверсії" на декількох оборонних і промислових об’єктах", - йдеться у повідомленні.

Для викриття і знешкодження умовної ДРГ учасники навчань провели комплекс оперативно-розшукових, контррозвідувальних та фільтраційних заходів.

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"У заключній фазі тренувань спецпризначенці провели успішну операцію із нейтралізації "диверсантів" у районі прикордонного пункту пропуску. Під час затримання "зловмисники" чинили збройний супротив", - розповіли у відомстві.

У заходах брали участь підрозділи СБУ, Держприкордонслужби, Збройних сил України, Національної гвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, а також представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

За інформацією СБУ, головною метою навчань стало підвищення рівня безпеки у прикордонних регіонах України. Крім того, учасники тренувань відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії для ефективної протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам.

У спецслужбі додали, що після завершення заходів їхні організатори проаналізували рівень виконання поставлених завдань. Також було визначено напрямки подальшого вдосконалення порядку дій для запобігання і нейтралізації загроз державній безпеці України.

Автор: Світлана Макринська