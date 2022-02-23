Під посиленим захистом правоохоронців - стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури та місця масового перебування людей.

Служба безпеки України продовжує контрдиверсійні заходи для нейтралізації загроз розвідувально-підривної діяльності проти державної безпеки України.

Як повідомляє прес-центр СБУ, до спільних профілактичних заходів залучено підрозділи Нацполіції, Нацгвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Під посиленим захистом правоохоронців - стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури та місця масового перебування людей.

У СБУ зазначили, що в Одеській області силовики відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії щодо захисту об’єктів енергетичної галузі поблизу морської акваторії. Метою цього є вдосконалення спільних дій для запобігання можливих терористичних і диверсійних загроз.

На Херсонщині правоохоронці посилили захист Каховської гідроелектростанції та місцевого судноплавного шлюзу. Крім того, тривають цілодобові патрулювання прилеглих територій об’єктів, що охороняються.

У Дніпропетровській області СБУ проводить комплексні дії, спрямовані на запобігання та викриття спроб дестабілізації обстановки на території регіону. Під особливою увагою силовиків - стратегічні об’єкти промисловості та енергозабезпечення, а також місця масового перебування людей.

Тому в окремих районах можливе тимчасове обмеження переміщення пішоходів і транспортних засобів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих тимчасових незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.

Крім того, СБУ закликає громадян бути пильними і невідкладно повідомляти правоохоронців щодо: підозрілих осіб, які проявляють необґрунтований інтерес до військових об’єктів, будівель органів влади та об’єктів критичної інфраструктури, або здійснюють їх фото-, відеофіксацію; підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів, особливо поблизу стратегічно важливих об’єктів; виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження.

Як повідомляв УНІАН, РНБО України запропонувала запровадити режим надзвичайного стану на всій території України, крім Донецької і Луганської областей. Після рішення РНБО президент Володимир Зеленський має видати указ про НС в окремих областях, який упродовж двох днів повинна затвердити Верховна Рада на пленарному засіданні.

Надзвичайний стан в Україні може бути запроваджено на строк не більш як 30 діб і не більш як 60 діб в окремих її місцевостях.

У разі необхідності НС може бути продовжений президентом, але не більш як на 30 діб.

Вас також можуть зацікавити новини: