Працівники відомства розслідували 576 кримінальних проваджень щодо злочинів у митній сфері.

У 2022 році Державне бюро розслідувань викрило на митниці злочини, що завдали державі збитків на майже 400 млн грн.

Загалом у 2022 році працівники ДБР розслідували 576 кримінальних проваджень щодо злочинів у митній сфері, за результатами чого було повідомлено про підозру 156 особам, а щодо 119 осіб до суду було направлено 110 обвинувальних актів, повідомляється на сайті ДБР.

"У закінчених кримінальних провадженнях ДБР встановило суму збитків державі, що перевищує 372 млн гривень. В результаті активної роботи наприкінці року вдалося збільшити на 1 млрд грн надходження митних платежів до Державного бюджету України", – заявили у ДБР.

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Злочини на митниці - найбільш резонансні викриття

Як зазначають в ДБР, серед особливо резонансних справ були такі:

справа про викриття 14 працівників митниці у сприянні незаконному імпорту нафтопродуктів компанії, близькій до підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука;

викриття начальника митного посту на Одещині, який вимагав хабарі з експортерів зернових під час блокади українських портів;

викриття керівництва митного посту "Столичний" Київської митниці на системних хабарях з імпортерів;

викриття начальника митного посту "Тиса" Закарпатської митниці та його заступника на систематичному вимаганні хабарів у автоперевізників;

справа про приховані від розмитнення товари на Одеській митниці - виявлено товару на понад 1,5 млрд грн (720 тонн замороженого м’яса білоруського виробництва буде передано на потреби армії);

справа про незаконне розмитнення авто за нульовою ставкою вже після скасування пільгового режиму на Львівській митниці.

Звільнення керівництва митниці

В середу, 1 лютого, одразу кілька народних депутатів повідомили про ухвалення незабаром рішення щодо звільнення очільників Державної митної служби.

Зокрема, про таке звільнення повідомив голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.

За інформацією нардепів, виконувачем обов’язків голови митниці буде заступник нинішнього голови Сергій Звягінцев.

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