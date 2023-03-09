Слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру / фото facebook.com/SecurSerUkraine

Правоохоронці затримали ще трьох ворожих інформаторів, які шпигували за керівництвом столичних військкоматів.

Про це повідомила Служба безпеки України. Зазначається, що викриті учасники агентурної мережі ФСБ, яка діяла в різних регіонах України. Шістьох російських агентів з цієї мережі СБУ затримала наприкінці лютого.

Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації Сил оборони, а також інформували агресора про технічний стан об'єктів критичної інфраструктури після ворожих ударів.

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Серед фігурантів - житель столичного регіону, який намагався виявити запасний командний пункт керівництва Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва. Також він отримав завдання від ФСБ - потрапити "під легендою" до приміщення одного з військкоматів і провести там розвідку.

Інший зловмисник пішов на співпрацю з ворогом, оскільки розраховував на "посаду" в окупаційній адміністрації в разі захоплення частини південного регіону України.

За даними слідства, інформатори були на дистанційному зв'язку з кадровим співробітником ФСБ, який залучив їх до негласного співробітництва після початку повномасштабного вторгнення. Для комунікації використовували спеціально створений анонімний Telegram-канал.

Слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України). Наразі фігуранти під вартою.

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Затримання колаборантів в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, у 2022 році СБУ розслідувала більше 2,6 тисяч справ щодо колаборантів. Понад 300 з них було передано до суду. У деокупованих населених пунктах перевірили майже 22 тисячі осіб. Було виявлено більше 100 так званих гауляйтерів, знайдено десятки катівень, місць масових поховань, а також схованки з розграбованим майном.

Нещодавно правоохоронці заочно повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни російському військовому, який катував мирних жителів Херсонщини. Він як самостійно, так і надаючи вказівки та накази, брав участь у затриманні та катуванні місцевих жителів із проукраїнською позицією, та незаконно захоплював нерухомість людей.

Також було затримано ворожого інформатора, який наводив російські ракети на торговельні центри та інші об'єкти у Дніпропетровській області. Зокрема, він передавав окупантам координати міських торговельних закладів, центральних площ та інших місць масового перебування людей. При цьому у "звітах" ворожий агент змінював їхні назви і позначав як військові об'єкти.

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