Затриманий передавав росіянам координати торговельних закладів, центральних площ та інших місць масового перебування людей, позначаючи їх як військові об'єкти.

Правоохоронці затримали ворожого інформатора, який наводив російські ракети на торговельні центри та інші об'єкти у Дніпропетровській області.

Як повідомляє Служба безпеки України, контррозвідка СБУ викрила ще одного поплічника агресора у ході слідчо-оперативних дій у Дніпропетровській області.

Ним виявився мешканець Новомосковська, який збирав для російської спецслужби інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

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Крім того, він передавав окупантам координати міських торговельних закладів, центральних площ та інших місць масового перебування людей. При цьому у "звітах" ворожий агент змінював їхні назви і позначав як військові об'єкти.

"Отримані відомості потрібні були загарбникам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських містах. За це агресор обіцяв своєму поплічнику гроші та "посаду" у лавах окупаційної адміністрації у разі захоплення регіону", - йдеться у повідомленні.

Ворожого інформатора затримали у власному помешканні. За даними слідства, він перебував на постійному зв’язку з представником російської спецслужби, з яким вийшов на контакт в одному з прокремлівських пабліків.

У подальшому фігурант передавав ворогу локації українських об’єктів через месенджер у вигляді електронних координат або фотоматеріалів з прив’язкою до місцевості.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував для комунікації з агресором. Також у фігуранта вилучено російську символіку.

"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - додали в СБУ.

Затримання зрадників і російських колаборантів

Як повідомляв УНІАН, зрадників серед громадян України, які допомагають російським терористам наводити ракети на цивільні об'єкти правоохоронці затримують регулярно.

Зокрема, одного з таких корегувальників затримали в Харкові поблизу об’єкта критичної інфраструктури. Він також збирав інформацію про місця базування та маршрути переміщення підрозділів Збройних сил України на території міста. Затриманий був завербований в листопаді, він безробітний, на руці має татуювання із зображенням російського герба.

Окрім цього російського агента, який збирав інформацію про розміщення об'єктів критичної інфраструктури та особливості їхньої роботи на території західних регіонів, було затримано на Тернопільщині. Цей зрадник - житель Кременецького району, якого російська спецслужба завербувала після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Ще двоє затриманих агентів Російської Федерації допомагали російським окупантам готувати ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб’єктах Одеси і Херсона. Одного з них затримано поблизу центрального залізничного вокзалу у Херсоні, іншого - в Одесі після прихованої фотофіксації одного з військових об’єктів.

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