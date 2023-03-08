Він оприлюднював у заборонених соцмережах інформацію про місця базування Сил оборони і розташування об’єктів критичної інфраструктури в Одеській області та був корегувальником.

В Одесі затримано ворожого інформатора. Про це повідомляє Управління Служби безпеки України в Одеській області.

Як зазначається, спецслужба викрила поплічника окупантів у результаті контрдиверсійних заходів на півдні України.

"Він оприлюднював у заборонених соцмережах інформацію про місця базування Сил оборони і розташування об’єктів критичної інфраструктури в Одеській області. "Підхоплену" у соцмережах інформацію окупанти використовували для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів", - йдеться у повідомленні.

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За даними управління, у разі "прильотів" ворожий інформатор виходив на місцевість для з’ясування та оприлюднення їхніх наслідків для повторних повітряних атак.

Контррозвідники СБУ встановили та затримали зловмисника в Одесі. За даними слідства, фігурантом є місцевий житель, який підтримує збройну агресію РФ та виправдовує воєнні злочини росіян.

Крім того, на власних сторінках у заборонених в Україні соцмережах він закликав до насильницького захоплення державної влади та знищення українського народу.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності.

Наразі зраднику повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності), ч. 2 і ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Боротьба зі зрадниками в Україні

На початку березня СБУ затримала інформатора російської воєнної розвідки в Донецький області. Зрадник "зливав" інформацію щодо розміщення важливих об’єктів соціальної інфраструктури.

Вчора стало відомо, що правоохоронці затримали ворожого інформатора, який наводив російські ракети на торговельні центри та інші об'єкти у Дніпропетровській області.

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