СБУ 'завітала' з обшуками до Свято-Введенського чоловічого монастиря УПЦ МП у Києві

Спецслужба продовжує очищувати Україну від московських агентів у рясах.

Служба безпеки України проводить обшуки у Свято-Введенському чоловічому монастирі у Києві.

Про це УНІАН повідомили джерела у правоохоронних органах. Так, оперативники Служби з самого ранку проводять обшуки у Свято-Введенському чоловічому монастирі.

"Кажуть, що місцеві монахи дуже люблять "святую расію-матушку", поширюють кремлівську пропаганду та підтримують агресію РФ проти України. Чекаємо деталі від СБУ", - заявили джерела.

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Заборона проросійських релігійних організацій

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня Верховна Рада прийняла в цілому доопрацьований законопроект (№8371) щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов’язаних з РФ. Тоді за цей документ проголосували 265 народних депутатів.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на рішення ВР щодо заборони російської церкви. "Московської церкви в Україні не буде", - написав він у Telegram. При цьому додав свій допис два дні тому, де зазначає, що церква в Україні буде позбавлена московського впливу.

Народний депутат України, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук написала у Facebook, що це історичне голосування у Верховній Раді за законопроект 8371 "Про захист конституційного ладу в діяльності релігійних організацій" в другому читанні в цілому.

24 серпня президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із Російською Федерацією.

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