У разі екстрадиції Шарія в Україну від нього можна буде багато чого довідатися про мережу агентів, з якою він працював, вважає юрист.

Литва і Україна відкрили кримінальні провадження проти Анатолія Шарія - про ухилення від сплати податків і колабораціонізм.

Про це в ефірі телемарафону FREEДОМ повідомив російський юрист Марк Фейгін.

За словами Фейгіна, після тривалої перевірки його заяви про несплату Шарієм податків у Литві, було відкрито кримінальне провадження. Слідство з'ясовує походження коштів, за які Шарій придбав віллу в Іспанії вартістю 670 тисяч євро.

"Цю справу порушено за моєю заявою, вона давно вже ця заява. Його перевіряли в податковій. Він нічого не платив у Литві, хоча був резидентом Литви. Це головне. Поки йому ще не пред'явлено звинувачення", - сказав юрист.

Під час судового засідання у іншій справі Шарій сам визнав, що вивів ці гроші з російського рахунку. За його твердженнями, це були виплати від Google - дохід від монетизації його контенту на YouTube.

"Він зобов'язаний був декларувати ці гроші, заплатити з них податки. Оскільки ці гроші є доходом. Він сам ідіот це підтвердив у цивільному суді. Це цивільний суд, де він подав позов, вже 4 роки триває. Він процесуально попався. Суд зобов'язав його дати свідчення в суді литовському. Він до Литви не хоче їхати, бо розуміє, що Литва його видасть Україні. Дав по Skype це інтерв'ю, там все, чим він займався. ... Він сам підтверджує, що був рахунок у "Райффайзені" в Росії. Отримав гроші від фізосіб (він стверджує, що ні) і перевів ці кошти в Іспанію. Чому не задекларував ці кошти в Литві? Звідки вони? Про походження цих грошей він стверджує, що від Google. На дурнів розраховує, тому що Google переводить гроші тільки за місцем резиденції, де ти зареєстрував свій аккаунт. Якщо він їх отримав в Росії, значить представив якийсь документ, що резидент в Росії. ... Більш того, в РФ можна отримувати кошти безпосередньо або через систему "Рапіда". Але він-то ці кошти отримав не від Google безпосередньо, і не через "Рапіда". Відомо, що він їх отримав від двох фізосіб. Ці документи є в українському слідстві", - говорить Фейгін.

За словами юриста, ця інформації стане предметом кримінальної справи. Ймовірно, Шарію запропонують з'явитися дати свідчення в Литві. І це він вже не зможе зробити по відеоконференцзв'язку.

Крім того, Фейгін повідомив, що проти Шарія відкрили ще одне кримінальне провадження в Україні - про колабораціонізм.

"Це сталося нещодавно", - заявив Фейгін.

На думку Фейгіна, у разі екстрадиції Шарія в Україну від нього можна буде багато чого довідатися про мережу агентів, з якою він працював. Відомо, що він займався збором особистих даних українських військовослужбовців (номери телефонів, військові частини, можливо, місце потрапляння в полон), що також зацікавить українських слідчих.

"Сітка, яку вони формували в "Партії Шарія" була використана російськими спецслужбами для коригування вогню, інших речей. Його активісти, безумовно, знаходяться з ним на зв'язку, вони можуть бути розкриті. Він займався збором даних про військовослужбовців ЗСУ, які потрапили в полон, викладав відео від кураторів з військовополоненими на своєму каналі. Слідству буде цікаво дізнатися, які дані він зібрав, кому передавав", - додав Фейгін.

Нагадаємо, в 2012 році проросійський блогер Анатолій Шарій був оголошений у всеукраїнський розшук. Тоді він залишив Україну і попросив притулку в Литві. Перебуваючи в статусі біженця в Литві, він переїхав до Іспанії, звідки продовжував вести свій російськомовний блог і керував роботою створеної в 2019 році "Партії Шарія".

У тому ж 2019 році Шарій, за даними "Слідство.Інфо", став власником будинку площею 230 квадратних метрів на березі моря в містечку роду-де-Бара в Каталонії, Іспанія. Його вартість становить близько мільйона євро.

На початку 2021 року СБУ оголосила йому про підозру за ст.111 (державна зрада) і ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

За даними слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері та діяв на замовлення іноземних структур.

4 травня Шарія затримали в Іспанії. 5 травня іспанські ЗМІ повідомили, що суд відпустив його під підписку про невиїзд.

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